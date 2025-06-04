«У него больше, чем у тебя»: тюменец зарубил двух человек топором из-за ревности

Житель Тюмени зарубил двух человек топором из-за ревности

05 июня 2025 в 13:03 Размер текста - 17 +

Мужчина напал с топором на соседа и его гостя Игорь Меркулов, © URA.RU Житель Тюмени убил двух человек из-за ревности: возлюбленная сравнила его половой орган с достоинством соседа, причем не в пользу сожителя. Тогда оскорбленный мужчина взял топор и убил соперника, а также еще одного мужчину, который оказался рядом. Информация содержится в судебном деле, которое есть в распоряжении URA.RU. «Подсудимый и его сожительница пришли в гости к соседу (ФИО 1), там же находился еще один мужчина (ФИО 2). Компания выпивала, но еды в доме не оказалось. Тогда обвиняемый и ФИО2 пошли в магазин, по дороге в который знакомый рассказал мужчине, что его возлюбленная долго находится в близких отношениях с соседом. Вернувшись, подсудимый увидел, что его женщина и ФИО1 танцуют, причем последний был с оголенным торсом, а в комнате стоял запах интимной близости. Когда пара вернулась домой, в ходе ссоры женщина высказалась о больших мужских достоинствах ФИО1 по сравнению с половым органом сожителя», — следует из документов. Мужчина решил разобраться с соперником. Со словами «Я их сейчас всех убью!» он взял топор и пошел в соседний дом. На месте ФИО1 в нецензурных выражениях подтвердил свою интимную связь с сожительницей обвиняемого. «Сначала он ударил ФИО1 топором по руке. ФИО2 подбежал, пытался перевязать рану, но получил удар топором по голове, от которого попятился и упал в кресло. Далее обвиняемый нанес ФИО1 еще не менее двух ударов топором по голове», — говорится в деле. Во время разбирательств по делу свидетели рассказали, что у соседа и сожительницы подсудимого не было интимных отношений. Они с детства дружили и даже являлись дальними родственниками. По итогу тюменца приговорили к 15 годам лишения свободы. Аморальное поведение соседа и его грубые слова, спровоцировавшие мужчину на убийство, признали смягчающими обстоятельствами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени убил двух человек из-за ревности: возлюбленная сравнила его половой орган с достоинством соседа, причем не в пользу сожителя. Тогда оскорбленный мужчина взял топор и убил соперника, а также еще одного мужчину, который оказался рядом. Информация содержится в судебном деле, которое есть в распоряжении URA.RU. «Подсудимый и его сожительница пришли в гости к соседу (ФИО 1), там же находился еще один мужчина (ФИО 2). Компания выпивала, но еды в доме не оказалось. Тогда обвиняемый и ФИО2 пошли в магазин, по дороге в который знакомый рассказал мужчине, что его возлюбленная долго находится в близких отношениях с соседом. Вернувшись, подсудимый увидел, что его женщина и ФИО1 танцуют, причем последний был с оголенным торсом, а в комнате стоял запах интимной близости. Когда пара вернулась домой, в ходе ссоры женщина высказалась о больших мужских достоинствах ФИО1 по сравнению с половым органом сожителя», — следует из документов. Мужчина решил разобраться с соперником. Со словами «Я их сейчас всех убью!» он взял топор и пошел в соседний дом. На месте ФИО1 в нецензурных выражениях подтвердил свою интимную связь с сожительницей обвиняемого. «Сначала он ударил ФИО1 топором по руке. ФИО2 подбежал, пытался перевязать рану, но получил удар топором по голове, от которого попятился и упал в кресло. Далее обвиняемый нанес ФИО1 еще не менее двух ударов топором по голове», — говорится в деле. Во время разбирательств по делу свидетели рассказали, что у соседа и сожительницы подсудимого не было интимных отношений. Они с детства дружили и даже являлись дальними родственниками. По итогу тюменца приговорили к 15 годам лишения свободы. Аморальное поведение соседа и его грубые слова, спровоцировавшие мужчину на убийство, признали смягчающими обстоятельствами.