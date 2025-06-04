В Екатеринбурге наказали виновницу массового отравления

Бывшую заведующую фирмы, из-за которой отравились ученики СУНЦ УрФУ, наказали

05 июня 2025 в 13:22 Размер текста - 17 +

Массовое отравление произошло в учебном заведении (архивное фото) Фото: URA.RU В Екатеринбурге вынесен приговор бывшей заведующей производством ООО «Общественное питание» за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание учащихся и сотрудников СУНЦ УрФУ. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Елене Антроповой наказание в виде 1 года ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией питания населения, на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении ведомства. В период с 6 по 12 марта 2025 года Антропова, игнорируя многочисленные требования должностной инструкции, допустила массовые нарушения технологического процесса, в том числе допустила свое нахождение на работе с признаками инфекционного заболевания. Указанные неосторожные действия заведующей производством повлекли массовое отравление. О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу. Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании. У ребят выявили норовирус. Эту же инфекцию нашли у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшей заведующей производством ООО «Общественное питание» за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание учащихся и сотрудников СУНЦ УрФУ. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Елене Антроповой наказание в виде 1 года ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией питания населения, на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении ведомства. В период с 6 по 12 марта 2025 года Антропова, игнорируя многочисленные требования должностной инструкции, допустила массовые нарушения технологического процесса, в том числе допустила свое нахождение на работе с признаками инфекционного заболевания. Указанные неосторожные действия заведующей производством повлекли массовое отравление. О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу. Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании. У ребят выявили норовирус. Эту же инфекцию нашли у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).