Челябинский губернатор Текслер выступил с важным обращением к инвесторам

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Алексей Текслер призвал инвестировать в регион
Алексей Текслер призвал инвестировать в регион Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил инвесторов в особую экономическую зону «Южноуральская». Приглашение прозвучало в ходе обращения губернатора к заксобранию.

«Важным проектом станет развитие нашей особой экономической зоны „Южноуральская“ в Красноармейском муниципальном округе. Это будет площадка для развития современных, высокотехнологичных, в том числе максимально роботизированных производств, которые внесут весомый вклад в достижение технологического суверенитета в масштабах всей страны. И значительно увеличит экономический потенциал региона. Я обращаюсь к инвесторам и приглашаю всех, у кого есть такие проекты, обращаться в министерство экономического развития Челябинской области», — заявил Текслер.

Он добавил, что число особых экономических зон со сниженной налоговой нагрузкой для инвесторов необходимо увеличивать. Продолжать формировать такие точки роста в других территориях.

«Очень важно, чтобы точки роста возникали в различных территориях. Не только в Челябинске, Магнитогорске, горнозаводской части региона, где исторически сформировалась наша промышленная база. Ставлю соответствующую задачу экономико-промышленному блоку правительства», — заявил Текслер.

Он добавил, что постановление о создании особой экономической зоны «Южноуральская» в конце марта подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Регион шел к этому почти двадцать лет. Первую заявку правительство области направляло в Минэкономразвития России еще осенью 2005 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил инвесторов в особую экономическую зону «Южноуральская». Приглашение прозвучало в ходе обращения губернатора к заксобранию. «Важным проектом станет развитие нашей особой экономической зоны „Южноуральская“ в Красноармейском муниципальном округе. Это будет площадка для развития современных, высокотехнологичных, в том числе максимально роботизированных производств, которые внесут весомый вклад в достижение технологического суверенитета в масштабах всей страны. И значительно увеличит экономический потенциал региона. Я обращаюсь к инвесторам и приглашаю всех, у кого есть такие проекты, обращаться в министерство экономического развития Челябинской области», — заявил Текслер. Он добавил, что число особых экономических зон со сниженной налоговой нагрузкой для инвесторов необходимо увеличивать. Продолжать формировать такие точки роста в других территориях. «Очень важно, чтобы точки роста возникали в различных территориях. Не только в Челябинске, Магнитогорске, горнозаводской части региона, где исторически сформировалась наша промышленная база. Ставлю соответствующую задачу экономико-промышленному блоку правительства», — заявил Текслер. Он добавил, что постановление о создании особой экономической зоны «Южноуральская» в конце марта подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Регион шел к этому почти двадцать лет. Первую заявку правительство области направляло в Минэкономразвития России еще осенью 2005 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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