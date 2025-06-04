04 июня 2025

В Сургуте на несколько часов задерживаются рейсы в Уфу и Омск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейсы из Сургута в Уфу и Омск задерживаются
Рейсы из Сургута в Уфу и Омск задерживаются

В Сургуте (ХМАО) рейс до Уфы задерживается на десять часов, до Омска — почти на четыре часа. Информация об отсрочке полетов авиакомпании «ЮТэйр» размещена на информационном табло аэропорта.

«Рейс в Уфу должен был вылететь в 6:10, а перенесен на 16:10. Полет в Омск с 12.50 перенесен на 16:30», — следует из информации воздушной гавани Сургута.

По каким причинам произошли задержки — не известно. В авиакомпанию «ЮТэйр» направлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) рейс до Уфы задерживается на десять часов, до Омска — почти на четыре часа. Информация об отсрочке полетов авиакомпании «ЮТэйр» размещена на информационном табло аэропорта. «Рейс в Уфу должен был вылететь в 6:10, а перенесен на 16:10. Полет в Омск с 12.50 перенесен на 16:30», — следует из информации воздушной гавани Сургута. По каким причинам произошли задержки — не известно. В авиакомпанию «ЮТэйр» направлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...