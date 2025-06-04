Рейсы из Сургута в Уфу и Омск задерживаются
В Сургуте (ХМАО) рейс до Уфы задерживается на десять часов, до Омска — почти на четыре часа. Информация об отсрочке полетов авиакомпании «ЮТэйр» размещена на информационном табло аэропорта.
«Рейс в Уфу должен был вылететь в 6:10, а перенесен на 16:10. Полет в Омск с 12.50 перенесен на 16:30», — следует из информации воздушной гавани Сургута.
По каким причинам произошли задержки — не известно. В авиакомпанию «ЮТэйр» направлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
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