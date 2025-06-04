В Сургуте на несколько часов задерживаются рейсы в Уфу и Омск

05 июня 2025 в 13:19 Размер текста - 17 +

Рейсы из Сургута в Уфу и Омск задерживаются URA.RU В Сургуте (ХМАО) рейс до Уфы задерживается на десять часов, до Омска — почти на четыре часа. Информация об отсрочке полетов авиакомпании «ЮТэйр» размещена на информационном табло аэропорта. «Рейс в Уфу должен был вылететь в 6:10, а перенесен на 16:10. Полет в Омск с 12.50 перенесен на 16:30», — следует из информации воздушной гавани Сургута. По каким причинам произошли задержки — не известно. В авиакомпанию «ЮТэйр» направлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) рейс до Уфы задерживается на десять часов, до Омска — почти на четыре часа. Информация об отсрочке полетов авиакомпании «ЮТэйр» размещена на информационном табло аэропорта. «Рейс в Уфу должен был вылететь в 6:10, а перенесен на 16:10. Полет в Омск с 12.50 перенесен на 16:30», — следует из информации воздушной гавани Сургута. По каким причинам произошли задержки — не известно. В авиакомпанию «ЮТэйр» направлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.