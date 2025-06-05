Председатель челябинского ЗСО Гербер: седьмой созыв депутатов столкнулся с рядом испытаний

Глава челябинского ЗСО Гербер: седьмой созыв работал в коронавирус и начало СВО
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Олег Гербер рассказал об испытаниях, с которым столкнулся парламент в последние годы
Олег Гербер рассказал об испытаниях, с которым столкнулся парламент в последние годы Фото:

Седьмой созыв депутатов челябинского парламента столкнулся с рядом испытаний: работа парламентариев была организована в непростое время коронавирусной инфекции и начала спецоперации. Об этом сообщил председатель областного ЗСО Олег Гербер, комментируя благодарность главы региона Алексея Текслера за напряженную работу во время его обращения к областному парламенту.

«На пять лет работы седьмого созыва выпало немало испытаний и по-настоящему исторических событий. Депутаты избирались в двадцатом году в разгар пандемии, и в двадцать первом она еще продолжалась», — отметил Гербер.

Председатель заксобрания добавил, что в 2022 году началась спецоперация. Всему депутатскому корпусу нужно было оперативно пересмотреть подходы к работе.

«Депутаты собирались абсолютно в непривычные для нас сроки, быстро. Когда в этом была необходимость для наших бойцов, когда нужно было оперативно принимать законодательные решения», — рассказал Гербер.

Председатель областного ЗСО подчеркнул, что в этом году послание Текслера депутатам совпало с окончанием работы их созыва. Он выразил уверенность, что парламентарии следующего созыва продолжат такую же командную, слаженную работу с областными властями.

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Седьмой созыв депутатов челябинского парламента столкнулся с рядом испытаний: работа парламентариев была организована в непростое время коронавирусной инфекции и начала спецоперации. Об этом сообщил председатель областного ЗСО Олег Гербер, комментируя благодарность главы региона Алексея Текслера за напряженную работу во время его обращения к областному парламенту. «На пять лет работы седьмого созыва выпало немало испытаний и по-настоящему исторических событий. Депутаты избирались в двадцатом году в разгар пандемии, и в двадцать первом она еще продолжалась», — отметил Гербер. Председатель заксобрания добавил, что в 2022 году началась спецоперация. Всему депутатскому корпусу нужно было оперативно пересмотреть подходы к работе. «Депутаты собирались абсолютно в непривычные для нас сроки, быстро. Когда в этом была необходимость для наших бойцов, когда нужно было оперативно принимать законодательные решения», — рассказал Гербер. Председатель областного ЗСО подчеркнул, что в этом году послание Текслера депутатам совпало с окончанием работы их созыва. Он выразил уверенность, что парламентарии следующего созыва продолжат такую же командную, слаженную работу с областными властями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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