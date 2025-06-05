Председатель челябинского ЗСО Гербер: седьмой созыв депутатов столкнулся с рядом испытаний

Глава челябинского ЗСО Гербер: седьмой созыв работал в коронавирус и начало СВО

Олег Гербер рассказал об испытаниях, с которым столкнулся парламент в последние годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Седьмой созыв депутатов челябинского парламента столкнулся с рядом испытаний: работа парламентариев была организована в непростое время коронавирусной инфекции и начала спецоперации. Об этом сообщил председатель областного ЗСО Олег Гербер, комментируя благодарность главы региона Алексея Текслера за напряженную работу во время его обращения к областному парламенту.

«На пять лет работы седьмого созыва выпало немало испытаний и по-настоящему исторических событий. Депутаты избирались в двадцатом году в разгар пандемии, и в двадцать первом она еще продолжалась», — отметил Гербер.

Председатель заксобрания добавил, что в 2022 году началась спецоперация. Всему депутатскому корпусу нужно было оперативно пересмотреть подходы к работе.

«Депутаты собирались абсолютно в непривычные для нас сроки, быстро. Когда в этом была необходимость для наших бойцов, когда нужно было оперативно принимать законодательные решения», — рассказал Гербер.

Председатель областного ЗСО подчеркнул, что в этом году послание Текслера депутатам совпало с окончанием работы их созыва. Он выразил уверенность, что парламентарии следующего созыва продолжат такую же командную, слаженную работу с областными властями.