В ЯНАО выпала из окна девочка

Из окна многоэтажки в Ноябрьске выпала девушка
В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили тело 15-летней девушки на козырьке подъезда многоэтажного дома. Ребенок приземлился на козырек подъезда и погиб, сообщил telegram-канал «ЧС NSK».
«В 01:01 5 июня на улице Советской, 103 <…> из окна второго этажа на козырек подъезда упал подросток — девочка 2010 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют», — передает telegram-канал «ЧС NSK».
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного следкома. Там обещали ответить позже.
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