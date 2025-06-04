В ЯНАО выпала из окна девочка

В Ноябрьске выпала из окна девочка

Из окна многоэтажки в Ноябрьске выпала девушка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили тело 15-летней девушки на козырьке подъезда многоэтажного дома. Ребенок приземлился на козырек подъезда и погиб, сообщил telegram-канал «ЧС NSK».

«В 01:01 5 июня на улице Советской, 103 <…> из окна второго этажа на козырек подъезда упал подросток — девочка 2010 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют», — передает telegram-канал «ЧС NSK».



Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного следкома. Там обещали ответить позже.