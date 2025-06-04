04 июня 2025

В ЯНАО выпала из окна девочка

В Ноябрьске выпала из окна девочка
© Служба новостей «URA.RU»
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Из окна многоэтажки в Ноябрьске выпала девушка
Из окна многоэтажки в Ноябрьске выпала девушка Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили тело 15-летней девушки на козырьке подъезда многоэтажного дома. Ребенок приземлился на козырек подъезда и погиб, сообщил telegram-канал «ЧС NSK».

«В 01:01 5 июня на улице Советской, 103 <…> из окна второго этажа на козырек подъезда упал подросток — девочка 2010 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют», — передает telegram-канал «ЧС NSK».

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного следкома. Там обещали ответить позже.

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В Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили тело 15-летней девушки на козырьке подъезда многоэтажного дома. Ребенок приземлился на козырек подъезда и погиб, сообщил telegram-канал «ЧС NSK». «В 01:01 5 июня на улице Советской, 103 <…> из окна второго этажа на козырек подъезда упал подросток — девочка 2010 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют», — передает telegram-канал «ЧС NSK». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного следкома. Там обещали ответить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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