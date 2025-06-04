Всего два школьника Курганской области сдают ЕГЭ по немецкому

05 июня 2025 в 13:48 Размер текста - 17 +

Большинство школьников Курганской области сдают биологию Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 5 июня ученики 11-х классов сдают ЕГЭ по различным предметам. Всего два школьника выбрали экзамен по немецкому языку. Об этом сообщает департамент образования и науки Курганской области в своем tg-канале. «Самым популярным в этот день стал экзамен по биологии. Его выбрали 604 участника. Географию планируют сдать 138 ребят, английский язык — 214. И только два человека выбрали ЕГЭ по немецкому языку», — отметило ведомство. Чтобы обеспечить честность и прозрачность процесса, используются современные технологии видеонаблюдения, система распознавания изображений и независимые эксперты-наблюдатели как регионального, так и федерального уровней. Так, например, в пункте сдачи экзамена в школе №36 города Кургана лично присутствовала уполномоченная по правам ребенка в регионе Марина Самойлова. Школьники получат результаты своих экзаменов не позднее 25 июня. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске два лицеиста сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Их поздравят 1 июля на общегородском выпускном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области 5 июня ученики 11-х классов сдают ЕГЭ по различным предметам. Всего два школьника выбрали экзамен по немецкому языку. Об этом сообщает департамент образования и науки Курганской области в своем tg-канале. «Самым популярным в этот день стал экзамен по биологии. Его выбрали 604 участника. Географию планируют сдать 138 ребят, английский язык — 214. И только два человека выбрали ЕГЭ по немецкому языку», — отметило ведомство. Чтобы обеспечить честность и прозрачность процесса, используются современные технологии видеонаблюдения, система распознавания изображений и независимые эксперты-наблюдатели как регионального, так и федерального уровней. Так, например, в пункте сдачи экзамена в школе №36 города Кургана лично присутствовала уполномоченная по правам ребенка в регионе Марина Самойлова. Школьники получат результаты своих экзаменов не позднее 25 июня. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске два лицеиста сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Их поздравят 1 июля на общегородском выпускном.