Всего два школьника Курганской области сдают ЕГЭ по немецкому

В Курганской области 5 июня ученики 11-х классов сдают ЕГЭ по различным предметам. Всего два школьника выбрали экзамен по немецкому языку. Об этом сообщает департамент образования и науки Курганской области в своем tg-канале.
«Самым популярным в этот день стал экзамен по биологии. Его выбрали 604 участника. Географию планируют сдать 138 ребят, английский язык — 214. И только два человека выбрали ЕГЭ по немецкому языку», — отметило ведомство.
Чтобы обеспечить честность и прозрачность процесса, используются современные технологии видеонаблюдения, система распознавания изображений и независимые эксперты-наблюдатели как регионального, так и федерального уровней. Так, например, в пункте сдачи экзамена в школе №36 города Кургана лично присутствовала уполномоченная по правам ребенка в регионе Марина Самойлова. Школьники получат результаты своих экзаменов не позднее 25 июня.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске два лицеиста сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Их поздравят 1 июля на общегородском выпускном.
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