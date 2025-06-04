04 июня 2025

Всего два школьника Курганской области сдают ЕГЭ по немецкому

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство школьников Курганской области сдают биологию
Большинство школьников Курганской области сдают биологию

В Курганской области 5 июня ученики 11-х классов сдают ЕГЭ по различным предметам. Всего два школьника выбрали экзамен по немецкому языку. Об этом сообщает департамент образования и науки Курганской области в своем tg-канале.

«Самым популярным в этот день стал экзамен по биологии. Его выбрали 604 участника. Географию планируют сдать 138 ребят, английский язык — 214. И только два человека выбрали ЕГЭ по немецкому языку», — отметило ведомство.

Чтобы обеспечить честность и прозрачность процесса, используются современные технологии видеонаблюдения, система распознавания изображений и независимые эксперты-наблюдатели как регионального, так и федерального уровней. Так, например, в пункте сдачи экзамена в школе №36 города Кургана лично присутствовала уполномоченная по правам ребенка в регионе Марина Самойлова. Школьники получат результаты своих экзаменов не позднее 25 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске два лицеиста сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Их поздравят 1 июля на общегородском выпускном.

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В Курганской области 5 июня ученики 11-х классов сдают ЕГЭ по различным предметам. Всего два школьника выбрали экзамен по немецкому языку. Об этом сообщает департамент образования и науки Курганской области в своем tg-канале. «Самым популярным в этот день стал экзамен по биологии. Его выбрали 604 участника. Географию планируют сдать 138 ребят, английский язык — 214. И только два человека выбрали ЕГЭ по немецкому языку», — отметило ведомство. Чтобы обеспечить честность и прозрачность процесса, используются современные технологии видеонаблюдения, система распознавания изображений и независимые эксперты-наблюдатели как регионального, так и федерального уровней. Так, например, в пункте сдачи экзамена в школе №36 города Кургана лично присутствовала уполномоченная по правам ребенка в регионе Марина Самойлова. Школьники получат результаты своих экзаменов не позднее 25 июня. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске два лицеиста сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Их поздравят 1 июля на общегородском выпускном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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