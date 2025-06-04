Индекс окрошки: на сколько в Тюмени подорожал главный летний суп

В Тюмени за год стоимость ингредиентов для окрошки увеличилась на 10%. Согласно ценам из сетевых магазинов на 5 июня минимальная стоимость летнего супа составит 691 рубль.
Классический список ингредиентов для окрошки включает в себя: картофель, вареную колбасу, яйца, огурцы, квас, укроп, редиску. За оценку бралась минимальная стоимость продуктов.
По данным за 2024 год, наименьшая цена холодного супа составляла 624 рубля. Набор продуктов на эту стоимость был в магазине Metro.
В июне 2025 года самые дешевые ингредиенты были найдены в магазине «Магнит». Там стоимость набора для окрошки составляет 691 рубль. Чуть дороже обойдутся продукты в супермаркетах Metro и «Ашан». Их цена там составляет 697 и 698 рублей соответственно.
В «Ленте» цена продуктов для окрошки составила 755 рублей. В прошлом году итоговый чек был 716 рублей.
Самым дорогим продуктовым набором для окрошки оказались ингредиенты в службе доставки «Самокат». Там минимальная стоимость компонентов составила 950 рублей. В 2024 году —841 рублей.
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