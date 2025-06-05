В Челябинской области появились первые 53 стобалльника по ЕГЭ

05 июня 2025 в 15:37 Размер текста - 17 +

Стали известны результаты экзаменов по трем предметам URA.RU В Челябинской области стали известны результаты ЕГЭ по трем предметам: литературе, истории и химии. В сумме 53 выпускника получили по сто баллов, сообщили в пресс-службе минобразования региона. «В Челябинской области стали известны результаты участников ЕГЭ по литературе, истории, химии. Высший балл получили 53 южноуральца: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе стали 17 выпускников, по истории — три», — уточнили в пресс-службе ведомства. Экзамены в области по этим трем предметам проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая. Свои результаты выпускники могут узнать в образовательных ораганизациях, на Госуслугах или на сайте Рособрнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области стали известны результаты ЕГЭ по трем предметам: литературе, истории и химии. В сумме 53 выпускника получили по сто баллов, сообщили в пресс-службе минобразования региона. «В Челябинской области стали известны результаты участников ЕГЭ по литературе, истории, химии. Высший балл получили 53 южноуральца: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе стали 17 выпускников, по истории — три», — уточнили в пресс-службе ведомства. Экзамены в области по этим трем предметам проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая. Свои результаты выпускники могут узнать в образовательных ораганизациях, на Госуслугах или на сайте Рособрнадзора.