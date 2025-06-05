В Челябинской области появились первые 53 стобалльника по ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стали известны результаты экзаменов по трем предметам
Стали известны результаты экзаменов по трем предметам

В Челябинской области стали известны результаты ЕГЭ по трем предметам: литературе, истории и химии. В сумме 53 выпускника получили по сто баллов, сообщили в пресс-службе минобразования региона.

«В Челябинской области стали известны результаты участников ЕГЭ по литературе, истории, химии. Высший балл получили 53 южноуральца: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе стали 17 выпускников, по истории — три», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Экзамены в области по этим трем предметам проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая. Свои результаты выпускники могут узнать в образовательных ораганизациях, на Госуслугах или на сайте Рособрнадзора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области стали известны результаты ЕГЭ по трем предметам: литературе, истории и химии. В сумме 53 выпускника получили по сто баллов, сообщили в пресс-службе минобразования региона. «В Челябинской области стали известны результаты участников ЕГЭ по литературе, истории, химии. Высший балл получили 53 южноуральца: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе стали 17 выпускников, по истории — три», — уточнили в пресс-службе ведомства. Экзамены в области по этим трем предметам проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая. Свои результаты выпускники могут узнать в образовательных ораганизациях, на Госуслугах или на сайте Рособрнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...