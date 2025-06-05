В Челябинской области появились первые 53 стобалльника по ЕГЭ

В Челябинской области стали известны результаты ЕГЭ по трем предметам: литературе, истории и химии. В сумме 53 выпускника получили по сто баллов, сообщили в пресс-службе минобразования региона.
«В Челябинской области стали известны результаты участников ЕГЭ по литературе, истории, химии. Высший балл получили 53 южноуральца: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе стали 17 выпускников, по истории — три», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Экзамены в области по этим трем предметам проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая. Свои результаты выпускники могут узнать в образовательных ораганизациях, на Госуслугах или на сайте Рособрнадзора.
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