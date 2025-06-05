В Челябинск прибыл десант следователей со всего УрФО

В Челябинске стартовал отборочный этап спартакиады СК РФ

05 июня 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Следователи прибыли в Челябинск для участия в спартакиаде Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Челябинск съехались сотрудники следственного комитата со всего УрФО для участия в отборочном этапе спартакиады СК России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, на протяжении трех дней спортсмены будут выявлять лучших. «На протяжении трех дней на спортивных площадках города Челябинска более 150 представителей следственных управлений СКР из шести регионов Уральского федерального округа будут бороться за призовые места в семи видах спорта — баскетболе, волейболе, мини-футболе, легкой атлетике, шахматах, теннисе, плавании. Надеемся, что спортивное мероприятие запомнится интересными, захватывающими моментами, станет для всех источником вдохновения, новых знакомств и незабываемых эмоций», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Открытие спартакиады состоялось в спорткомплексе «Рифей». Спортсменов напутствовали на достижение максимальных результатов. «Благодаря инициативе председателя СК РФ по проведению ежегодной спартакиады у сотрудников есть уникальная возможность не только чаще встречаться, общаться с коллегами, обмениваться опытом, устанавливать новые рекорды, но и набираться сил, здоровья, демонстрировать свои физические способности, укреплять спортивные традиции», — подчеркнул и. о. главы челябинского следкома Константин Правосудов. Также к участникам соревнований обратились руководитель отделения культурно-досуговой и спортивно-массовой работы управления общественно-политической работы СК России Михаил Исайко, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинск съехались сотрудники следственного комитата со всего УрФО для участия в отборочном этапе спартакиады СК России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, на протяжении трех дней спортсмены будут выявлять лучших. «На протяжении трех дней на спортивных площадках города Челябинска более 150 представителей следственных управлений СКР из шести регионов Уральского федерального округа будут бороться за призовые места в семи видах спорта — баскетболе, волейболе, мини-футболе, легкой атлетике, шахматах, теннисе, плавании. Надеемся, что спортивное мероприятие запомнится интересными, захватывающими моментами, станет для всех источником вдохновения, новых знакомств и незабываемых эмоций», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Открытие спартакиады состоялось в спорткомплексе «Рифей». Спортсменов напутствовали на достижение максимальных результатов. «Благодаря инициативе председателя СК РФ по проведению ежегодной спартакиады у сотрудников есть уникальная возможность не только чаще встречаться, общаться с коллегами, обмениваться опытом, устанавливать новые рекорды, но и набираться сил, здоровья, демонстрировать свои физические способности, укреплять спортивные традиции», — подчеркнул и. о. главы челябинского следкома Константин Правосудов. Также к участникам соревнований обратились руководитель отделения культурно-досуговой и спортивно-массовой работы управления общественно-политической работы СК России Михаил Исайко, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.