04 июня 2025

Соловьев приехал на уральский завод, где собирают легендарный самолет. Фото

Владимир Соловьев приехал в Екатеринбург и посетил УЗГА, где собирают «Байкал»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Соловьев посетил уральский завод
Владимир Соловьев посетил уральский завод Фото:

Телеведущий Владимир Соловьев приехал в Екатеринбург и посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где собирают самолеты ЛМС-901 («Байкал»). Об этом пишет пресс-служба предприятия в своем telegram-канале.

«Вы научили летать самолеты. Красавцы», — такой отзыв оставил Соловьев в книге почетных гостей. Он пообщался с работниками и руководством УЗГА, а также понаблюдал за испытательными полетами «Байкала» и учебно-тренировочного самолета УТС-800.

«Байкал» — это проект российского легкомоторного многоцелевого самолета, разработанного для замены устаревшего Ан-2. Самолет планируют сделать турбовинтовым, с одним двигателем и предназначенным для широкого спектра задач, включая грузопассажирские перевозки и лесоавиационные работы.

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Телеведущий Владимир Соловьев приехал в Екатеринбург и посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где собирают самолеты ЛМС-901 («Байкал»). Об этом пишет пресс-служба предприятия в своем telegram-канале. «Вы научили летать самолеты. Красавцы», — такой отзыв оставил Соловьев в книге почетных гостей. Он пообщался с работниками и руководством УЗГА, а также понаблюдал за испытательными полетами «Байкала» и учебно-тренировочного самолета УТС-800. «Байкал» — это проект российского легкомоторного многоцелевого самолета, разработанного для замены устаревшего Ан-2. Самолет планируют сделать турбовинтовым, с одним двигателем и предназначенным для широкого спектра задач, включая грузопассажирские перевозки и лесоавиационные работы.
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