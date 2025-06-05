Кувалды, задержания и толпы в масках: что происходило в URA.RU во время многочасового обыска

В редакции URA.RU прошли обыски

05 июня 2025 в 18:57 Размер текста - 17 +

В свердловской редакции URA.RU прошли обыски URA.RU новость из сюжета В URA.RU проходят обыски В редакции URA.RU в Екатеринбурге 5 июня прошли обыски, которые частично заблокировали работу офиса агентства. Длились они более пяти часов. Сотрудники свердловского управления Следственного комитета РФ одновременно провели обыски и в квартирах наших журналистов. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако в ходе расследования деятельности свердловской редакции была почти полностью приостановлена работа всего агентства, в котором заняты более 200 сотрудников в восьми регионах России. Подробнее о том, что произошло — в материале URA.RU. Силовики препятствовали работе редакции Работа в редакции была частично приостановлена, сайт URA.RU работал со сбоями. Задержки в публикации могли достигать получаса. Следователи пытались выяснить, откуда агентство получало информацию о криминальных событиях в Свердловской области. Они потребовали отключить 12 серверов URA.RU, а также проводили работы в серверной агентства сами, не имея на это разрешительного постановления. Сотрудникам агентства было отказано в праве наблюдать за этими действиями. Задержания Сегодня сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров. Несмотря на просьбы журналиста и его защиты, следователь принял решение о недопуске адвоката к Денису. Позднее его отпустили из здания СК, без защитника давать комментарии силовым органам он отказался. Во время допроса силовики заломали Денису руки, чтобы взломать его телефон, и задавали вопросы о фотографиях, где якобы запечатлены начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Денис Паслер. Эти вопросы не имеют никакого отношения к заявленной причине обысков — поиску источников информации о криминальных событиях. Сам Аллаяров с сутью претензий ознакомлен не был: сотрудники СК не стали знакомить его с материалами уголовного дела, а также не предоставили копию протокола. Также силовиками были задержаны журналисты свердловской редакции Анна Салымская и Сергей Бодров. Следователи провели в их домах обыски. Адвокат Георгий Краснов рассказал, что оба журналиста находятся в статусе свидетелей. По его словам, на допросе Бодров заявил, что «при осуществлении журналистской деятельности он никогда не нарушал закон, более никаких показаний он не давал». Применение силы В ходе обысков к главному редактору URA.RU Диане Козловой была применена физическая сила, ее скрутили силовики. Адвокат направил свою подзащитную на медосвидетельствование.



Во время обыска одной из наших сотрудниц стало плохо. Девушка, которая через две недели должна уйти в декретный отпуск, оказалась под ударом стресса, вызванного жесткими действиями силовиков. Она работает в отделе кадров, который вообще не связан со свердловской редакцией, но следователи оставили ее в офисе, несмотря на очевидный риск. Лишь спустя два часа переговоров нашу коллегу отпустили из помещения. Глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин дал комментарий Пять сотрудников свердловской редакции URA.RU попросили о переводе в другие региональные подразделения агентства, сообщил Михаил Вьюгин. Он добавил, что в ходе обыска редакции силовики узнавали у сотрудников их отношение к спецоперации на Украине. «Наши журналисты столкнулись с прямым воспрепятствованием своей работе. К ним пришли с обысками, не допускали адвокатов, заламывали руки, вырывая личные вещи, в самой редакции уже больше пяти часов продолжается обыск, во время которого была применена физическая сила к девушкам. Беременную девушку — сотрудника отдела кадров, не имеющую вообще никакого отношения к журналистской работе — не отпускали более 3 часов. На медиарынке Свердловской области уютно устроились тысячи анонимов, фейкометов и вымогателей, чью ложь URA.RU регулярно опровергает, но внимание свердловских силовиков вызвало именно наше агентство — агентство, работающее в правовом поле, абсолютно соблюдающее законодательство России. Работать под таким прессингом сотрудники не хотят, потому что сегодня стало ясно, что в этом регионе работать в легальном СМИ — значит сильно рисковать. Проще сидеть в „телеге“ и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет», — заявил глава редколлегии URA.RU. Союз журналистов выразил поддержку URA.RU Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил полную поддержку сотрудникам URA.RU в свете недавних обысков. Он сообщил, что Союз будет следить за развитием событий и окажет агентству всю необходимую помощь в этой ситуации. Глава секретариата Союза журналистов России Александр Токарский также прокомментировал ситуацию, назвав повод для обысков в офисе URA.RU «смешным». Он подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу свободу слова и работу журналистов в стране. «Насколько нам известно, журналистам пытаются предъявить, что они получали информацию от своих источников в силовых структурах. Такие источники есть у любого уважающего себя СМИ. Почему нужно для этого с кувалдой приходить в редакцию, демонстративно совершать такие силовые акции, нам непонятно», — сказал РБК Денис Токарский. В СПЧ назвали обыски в URA.RU попыткой уничтожить журналистику Обыски в офисе URA.RU могли бы быть оправданы, если бы в редакции скрывались террористы, но их там быть не могло. Так на действия силовиков в редакции агентства отреагировала член Совета по правам человека Ева Меркачева. «Сегодняшняя акция, в моем понимание, это попытка уничтожить журналистику в отдельном регионе. Силовики, вероятно, хотят полностью определять и контролировать информационную повестку», — сказала Меркачева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В редакции URA.RU в Екатеринбурге 5 июня прошли обыски, которые частично заблокировали работу офиса агентства. Длились они более пяти часов. Сотрудники свердловского управления Следственного комитета РФ одновременно провели обыски и в квартирах наших журналистов. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако в ходе расследования деятельности свердловской редакции была почти полностью приостановлена работа всего агентства, в котором заняты более 200 сотрудников в восьми регионах России. Подробнее о том, что произошло — в материале URA.RU. Работа в редакции была частично приостановлена, сайт URA.RU работал со сбоями. Задержки в публикации могли достигать получаса. Следователи пытались выяснить, откуда агентство получало информацию о криминальных событиях в Свердловской области. Они потребовали отключить 12 серверов URA.RU, а также проводили работы в серверной агентства сами, не имея на это разрешительного постановления. Сотрудникам агентства было отказано в праве наблюдать за этими действиями. Сегодня сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров. Несмотря на просьбы журналиста и его защиты, следователь принял решение о недопуске адвоката к Денису. Позднее его отпустили из здания СК, без защитника давать комментарии силовым органам он отказался. Во время допроса силовики заломали Денису руки, чтобы взломать его телефон, и задавали вопросы о фотографиях, где якобы запечатлены начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Денис Паслер. Эти вопросы не имеют никакого отношения к заявленной причине обысков — поиску источников информации о криминальных событиях. Сам Аллаяров с сутью претензий ознакомлен не был: сотрудники СК не стали знакомить его с материалами уголовного дела, а также не предоставили копию протокола. Также силовиками были задержаны журналисты свердловской редакции Анна Салымская и Сергей Бодров. Следователи провели в их домах обыски. Адвокат Георгий Краснов рассказал, что оба журналиста находятся в статусе свидетелей. По его словам, на допросе Бодров заявил, что «при осуществлении журналистской деятельности он никогда не нарушал закон, более никаких показаний он не давал». В ходе обысков к главному редактору URA.RU Диане Козловой была применена физическая сила, ее скрутили силовики. Адвокат направил свою подзащитную на медосвидетельствование. Во время обыска одной из наших сотрудниц стало плохо. Девушка, которая через две недели должна уйти в декретный отпуск, оказалась под ударом стресса, вызванного жесткими действиями силовиков. Она работает в отделе кадров, который вообще не связан со свердловской редакцией, но следователи оставили ее в офисе, несмотря на очевидный риск. Лишь спустя два часа переговоров нашу коллегу отпустили из помещения. Пять сотрудников свердловской редакции URA.RU попросили о переводе в другие региональные подразделения агентства, сообщил Михаил Вьюгин. Он добавил, что в ходе обыска редакции силовики узнавали у сотрудников их отношение к спецоперации на Украине. «Наши журналисты столкнулись с прямым воспрепятствованием своей работе. К ним пришли с обысками, не допускали адвокатов, заламывали руки, вырывая личные вещи, в самой редакции уже больше пяти часов продолжается обыск, во время которого была применена физическая сила к девушкам. Беременную девушку — сотрудника отдела кадров, не имеющую вообще никакого отношения к журналистской работе — не отпускали более 3 часов. На медиарынке Свердловской области уютно устроились тысячи анонимов, фейкометов и вымогателей, чью ложь URA.RU регулярно опровергает, но внимание свердловских силовиков вызвало именно наше агентство — агентство, работающее в правовом поле, абсолютно соблюдающее законодательство России. Работать под таким прессингом сотрудники не хотят, потому что сегодня стало ясно, что в этом регионе работать в легальном СМИ — значит сильно рисковать. Проще сидеть в „телеге“ и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет», — заявил глава редколлегии URA.RU. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил полную поддержку сотрудникам URA.RU в свете недавних обысков. Он сообщил, что Союз будет следить за развитием событий и окажет агентству всю необходимую помощь в этой ситуации. Глава секретариата Союза журналистов России Александр Токарский также прокомментировал ситуацию, назвав повод для обысков в офисе URA.RU «смешным». Он подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу свободу слова и работу журналистов в стране. «Насколько нам известно, журналистам пытаются предъявить, что они получали информацию от своих источников в силовых структурах. Такие источники есть у любого уважающего себя СМИ. Почему нужно для этого с кувалдой приходить в редакцию, демонстративно совершать такие силовые акции, нам непонятно», — сказал РБК Денис Токарский. Обыски в офисе URA.RU могли бы быть оправданы, если бы в редакции скрывались террористы, но их там быть не могло. Так на действия силовиков в редакции агентства отреагировала член Совета по правам человека Ева Меркачева. «Сегодняшняя акция, в моем понимание, это попытка уничтожить журналистику в отдельном регионе. Силовики, вероятно, хотят полностью определять и контролировать информационную повестку», — сказала Меркачева.