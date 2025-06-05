«Все объяснили махровым русофобам»: Медведев похвалил латвийского депутата

Медведев отметил действия латвийского депутата за выступление на русском языке
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Медведев похвалил латвийского депутата за поддержку русского языка
Медведев похвалил латвийского депутата за поддержку русского языка Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал депутата Сейма Латвии Алексея Росликова, выступившего на русском языке в защиту русскоязычного населения. Он заявил, что тот «доходчиво все объяснил махровым русофобам».

«Приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — написал Медведев в соцсети X. Медведев подчеркнул символичность выступления накануне дня рождения Александра Пушкина, отметив его как акт сопротивления антирусской политике.

Росликов, лидер партии «Стабильность!», во время обсуждения в Сейме декларации об «устранении лингвистических последствий русификации» заявил: «Нас больше, и русский язык — наш язык!» Его выступление на русском языке вызвало скандал, и спикер Сейма Дайга Миериня инициировала голосование за его удаление из зала за «неэтичное поведение» и нарушение регламента. Решение поддержали 63 депутата, после чего Росликов покинул заседание.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал депутата Сейма Латвии Алексея Росликова, выступившего на русском языке в защиту русскоязычного населения. Он заявил, что тот «доходчиво все объяснил махровым русофобам». «Приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — написал Медведев в соцсети X.  Медведев подчеркнул символичность выступления накануне дня рождения Александра Пушкина, отметив его как акт сопротивления антирусской политике. Росликов, лидер партии «Стабильность!», во время обсуждения в Сейме декларации об «устранении лингвистических последствий русификации» заявил: «Нас больше, и русский язык — наш язык!» Его выступление на русском языке вызвало скандал, и спикер Сейма Дайга Миериня инициировала голосование за его удаление из зала за «неэтичное поведение» и нарушение регламента. Решение поддержали 63 депутата, после чего Росликов покинул заседание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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