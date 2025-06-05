Латвийского депутата осудили за использование русского языка

LSM: депутата Сейма Латвии выгнали с заседания за слова в защиту русского языка

Депутат из Латвии заявил, что без русских страна начнет равзваливаться

Сейм Латвии отстранил от участия в заседании лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова за выступление в защиту русского языка. Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

«Русский язык — наш язык!» — заявил Росликов на русском языке во время обсуждения декларации об «устранении лингвистических последствий» советской «русификации». Спикер Сейма Дайга Миериня инициировала голосование об удалении Росликова из зала за «неэтичное поведение, использование русского языка на заседании и проявление неуважения к Сейму». Решение поддержали 63 депутата, после чего Росликов покинул зал.

Росликов выступил против включения этого вопроса в повестку дня, подчеркнув, что русскоязычные составляют значительную часть населения Латвии и ежедневно говорят дома по-русски. Политик добавил, что без русскоязычного населения страна не сможет развиваться. Он также задался вопросом, намерены ли власти создавать для русскоязычных «отдельные закрытые зоны» или запрещать родителям давать детям русские имена.

В конце мая Сейм утвердил поправки к регламенту, обязывающие парламентариев использовать только латышский язык в служебных помещениях. Нарушение этого правила теперь считается нарушением закона, что распространяется как на общение между депутатами, так и на внешнюю коммуникацию.