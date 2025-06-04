Ямальские рыбаки высказались перед властями о поддержке отрасли

В Шурышкарском районе ЯНАО прошли рабочие совещания по вопросам комплексной поддержки рыбной отрасли. В обсуждениях приняли участие депутаты заксобрания, представители профильных ведомств, а также более 80 рыбаков и руководителей сельхозпредприятий, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Важно, что рыбаки не только говорят о проблемах, но и предлагают конкретные решения с учетом специфики именно их территории. Звучали предложения по пересмотру неперспективных участков, выдаче грантовой поддержки на приобретение холодильников, увеличению квот на сезонную рыбу, которая востребована в районе. Конечно, есть вопросы, которые нуждаются в экономических расчетах и соблюдении баланса между всеми участниками», — подчеркнул спикер заксобрания Сергей Ямкин.
Участники совещания отдельно отметили значимость рыбодобычи для сохранения традиционной культуры коренных народов Севера. Директор окружного департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк рассказала о мерах социальной поддержки и перспективах развития отрасли: по ее словам, рыболовство остается одной из ключевых сфер занятости для местного населения, в том числе представителей коренных малочисленных народов.
В летний период аналогичные рабочие поездки пройдут во всех рыбопромысловых районах Ямала — Пуровском, Красноселькупском, Надымском и Ямальском. Посетить рыбопромысловые районы депутаты принялись после поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!