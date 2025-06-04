04 июня 2025

Ямальские рыбаки высказались перед властями о поддержке отрасли

© Служба новостей «URA.RU»
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80 рыбаков высказали главные предложения депутатам заксо
80 рыбаков высказали главные предложения депутатам заксо Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО прошли рабочие совещания по вопросам комплексной поддержки рыбной отрасли. В обсуждениях приняли участие депутаты заксобрания, представители профильных ведомств, а также более 80 рыбаков и руководителей сельхозпредприятий, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Важно, что рыбаки не только говорят о проблемах, но и предлагают конкретные решения с учетом специфики именно их территории. Звучали предложения по пересмотру неперспективных участков, выдаче грантовой поддержки на приобретение холодильников, увеличению квот на сезонную рыбу, которая востребована в районе. Конечно, есть вопросы, которые нуждаются в экономических расчетах и соблюдении баланса между всеми участниками», — подчеркнул спикер заксобрания Сергей Ямкин.

Участники совещания отдельно отметили значимость рыбодобычи для сохранения традиционной культуры коренных народов Севера. Директор окружного департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк рассказала о мерах социальной поддержки и перспективах развития отрасли: по ее словам, рыболовство остается одной из ключевых сфер занятости для местного населения, в том числе представителей коренных малочисленных народов.

В летний период аналогичные рабочие поездки пройдут во всех рыбопромысловых районах Ямала — Пуровском, Красноселькупском, Надымском и Ямальском. Посетить рыбопромысловые районы депутаты принялись после поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

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В Шурышкарском районе ЯНАО прошли рабочие совещания по вопросам комплексной поддержки рыбной отрасли. В обсуждениях приняли участие депутаты заксобрания, представители профильных ведомств, а также более 80 рыбаков и руководителей сельхозпредприятий, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Важно, что рыбаки не только говорят о проблемах, но и предлагают конкретные решения с учетом специфики именно их территории. Звучали предложения по пересмотру неперспективных участков, выдаче грантовой поддержки на приобретение холодильников, увеличению квот на сезонную рыбу, которая востребована в районе. Конечно, есть вопросы, которые нуждаются в экономических расчетах и соблюдении баланса между всеми участниками», — подчеркнул спикер заксобрания Сергей Ямкин. Участники совещания отдельно отметили значимость рыбодобычи для сохранения традиционной культуры коренных народов Севера. Директор окружного департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк рассказала о мерах социальной поддержки и перспективах развития отрасли: по ее словам, рыболовство остается одной из ключевых сфер занятости для местного населения, в том числе представителей коренных малочисленных народов. В летний период аналогичные рабочие поездки пройдут во всех рыбопромысловых районах Ямала — Пуровском, Красноселькупском, Надымском и Ямальском. Посетить рыбопромысловые районы депутаты принялись после поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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