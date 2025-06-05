В ЯНАО загорелся расселенный дом

В Губкинском вечером произошел пожар в расселенном двухэтажном доме, расположенном в микрорайоне 7. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную часть города в 18:10.
«Тушение пожара продолжается», — уточнили в МЧС ЯНАО. По данным ведомства, на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось интенсивное горение кровли первого подъезда здания на площади около 200 квадратных метров.
В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, принимаются меры по локализации и ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара устанавливаются.
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