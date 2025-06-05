В ЯНАО загорелся расселенный дом

МЧС по ЯНАО: тушение двухэтажного дома в Губкинском продолжается
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МЧС продолжает тушить расселенный дом в Губкинском
МЧС продолжает тушить расселенный дом в Губкинском Фото:

В Губкинском вечером произошел пожар в расселенном двухэтажном доме, расположенном в микрорайоне 7. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную часть города в 18:10.

«Тушение пожара продолжается», — уточнили в МЧС ЯНАО. По данным ведомства, на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось интенсивное горение кровли первого подъезда здания на площади около 200 квадратных метров.

В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, принимаются меры по локализации и ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара устанавливаются.

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В Губкинском вечером произошел пожар в расселенном двухэтажном доме, расположенном в микрорайоне 7. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную часть города в 18:10. «Тушение пожара продолжается», — уточнили в МЧС ЯНАО. По данным ведомства, на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось интенсивное горение кровли первого подъезда здания на площади около 200 квадратных метров. В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, принимаются меры по локализации и ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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