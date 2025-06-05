Обед по-депутатски: чем кормят политэлиту в столовой Дома правительства ХМАО. Видео

Обед в думе или правительстве ХМАО обойдется от 500 до 1000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зона раздачи в кафетерии думы ХМАО
Зона раздачи в кафетерии думы ХМАО Фото:

На майском заседании думы ХМАО эсер Михаил Сердюк выразил спикеру Борису Хохрякову свое недовольство меню думского буфета. Он заявил, что из десяти позиций полезные — только лимоны. Журналисты URA.RU решили проверить, чем кормят в самой элитной столовой Югры.

Кафетерий расположен на первом этаже думского крыла Дома правительства

Столики в думской столовой
Столики в думской столовой
Фото:

Обстановка скромная, похожие столики часто встречались в недорогих кафе в конце нулевых. Ремонт тоже сугубо утилитарный — нет кабинок, золота, лепнины, бара с алкоголем обнаружить тоже не удалось. Справа от входа кофемашина. Хочешь американо или эспрессо — жми на кнопки, здесь самообслуживание.

В меню нашлось место здоровой еде. В столовой есть разнообразные овощные салаты по приемлемой цене. Винегрет, капуста, редька с огурцами (для особо яростных дискуссий) и свекольный салатик обходятся народным избранникам от 85 рублей за порцию 120 граммов.

Самые дорогие позиции в этом разделе меню — «Каприз» и «Фунчоза с курицей», 110 рублей. Есть гречка за 60 рублей, отварная курица за 170 (блюдо весовое, цена за 100 граммов) и запеченные овощи за 110. Цены были актуальны весной 2025 года.

Еды и для тех политиков, кто не блюдет фигуру, тоже хватает. Пирожки, корзиночки с кремом, котлетки и жареное мясо — все в ассортименте. Дороже всего обойдется порция томленой говядины — за 100 граммов придется отдать 290 рублей. Если гулять на полную и заказывать самые дорогие позиции в меню, то отдать за обед придется порядка 1000 рублей. Если экономить и закусывать свекольный салат гречкой, можно уложиться в 500. Но это грубый подсчет — не все заказывают сразу первое, второе и компот.

Буфет на шестом этаже
Буфет на шестом этаже
Фото:

«Депутаты и чиновники нечасто заседают в кафетерии. Периодически в коридорах Дома правительства можно встретить официантов с тележками, на которых лежат разные вкусности. Заказать обед можно и в кабинет. А еще на шестом этаже правого крыла есть буфет, где в дни заседаний комитетов и думы сервируют фуршет. Пирожки с разнообразными начинками (в пост, например, были с капустой и картошкой), канапе, фруктовые нарезки и сладости — можно заскочить сюда в перерыве и перекусить. Такой же уголок есть и в правительственной башне», — замечает инсайдер.

А вот кухня и у чиновников, и у депутатов общая. Все закупки проходят через торги. «Поставщики менялись несколько раз, но сейчас все вполне вкусно. И при желании можно найти не только лимоны. Просто места надо знать», — говорят депутаты.

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На майском заседании думы ХМАО эсер Михаил Сердюк выразил спикеру Борису Хохрякову свое недовольство меню думского буфета. Он заявил, что из десяти позиций полезные — только лимоны. Журналисты URA.RU решили проверить, чем кормят в самой элитной столовой Югры. Кафетерий расположен на первом этаже думского крыла Дома правительства Обстановка скромная, похожие столики часто встречались в недорогих кафе в конце нулевых. Ремонт тоже сугубо утилитарный — нет кабинок, золота, лепнины, бара с алкоголем обнаружить тоже не удалось. Справа от входа кофемашина. Хочешь американо или эспрессо — жми на кнопки, здесь самообслуживание. В меню нашлось место здоровой еде. В столовой есть разнообразные овощные салаты по приемлемой цене. Винегрет, капуста, редька с огурцами (для особо яростных дискуссий) и свекольный салатик обходятся народным избранникам от 85 рублей за порцию 120 граммов. Самые дорогие позиции в этом разделе меню — «Каприз» и «Фунчоза с курицей», 110 рублей. Есть гречка за 60 рублей, отварная курица за 170 (блюдо весовое, цена за 100 граммов) и запеченные овощи за 110. Цены были актуальны весной 2025 года. Еды и для тех политиков, кто не блюдет фигуру, тоже хватает. Пирожки, корзиночки с кремом, котлетки и жареное мясо — все в ассортименте. Дороже всего обойдется порция томленой говядины — за 100 граммов придется отдать 290 рублей. Если гулять на полную и заказывать самые дорогие позиции в меню, то отдать за обед придется порядка 1000 рублей. Если экономить и закусывать свекольный салат гречкой, можно уложиться в 500. Но это грубый подсчет — не все заказывают сразу первое, второе и компот. «Депутаты и чиновники нечасто заседают в кафетерии. Периодически в коридорах Дома правительства можно встретить официантов с тележками, на которых лежат разные вкусности. Заказать обед можно и в кабинет. А еще на шестом этаже правого крыла есть буфет, где в дни заседаний комитетов и думы сервируют фуршет. Пирожки с разнообразными начинками (в пост, например, были с капустой и картошкой), канапе, фруктовые нарезки и сладости — можно заскочить сюда в перерыве и перекусить. Такой же уголок есть и в правительственной башне», — замечает инсайдер. А вот кухня и у чиновников, и у депутатов общая. Все закупки проходят через торги. «Поставщики менялись несколько раз, но сейчас все вполне вкусно. И при желании можно найти не только лимоны. Просто места надо знать», — говорят депутаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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