«Никто не предпринимает никаких действий»: в ЯНАО под воду уходит кладбище. Видео

В Тарко-Сале затопило кладбище
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В Тарко-Сале продолжает топить кладбище (архивное фото)
В Тарко-Сале продолжает топить кладбище (архивное фото) Фото:
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Кладбище в Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО оказалось затоплено, однако местные власти не принимают мер по устранению последствий подтопления. Об этом сообщили жители города в соцсетях.

«Кладбище так же затоплено, никто не предпринимает никаких действий. Были обращения в ЕДДС, к главе Пуровского района, никакой реакции и никаких действий», — сообщили местные жители в группе VK «Сплетни Тарко-Сале».

В администрации заявили, что уровень воды на кладбище постепенно понижается. В скором времени на данной территории будет проведена профилактическая дезинфекция.

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Кладбище в Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО оказалось затоплено, однако местные власти не принимают мер по устранению последствий подтопления. Об этом сообщили жители города в соцсетях. «Кладбище так же затоплено, никто не предпринимает никаких действий. Были обращения в ЕДДС, к главе Пуровского района, никакой реакции и никаких действий», — сообщили местные жители в группе VK «Сплетни Тарко-Сале». В администрации заявили, что уровень воды на кладбище постепенно понижается. В скором времени на данной территории будет проведена профилактическая дезинфекция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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