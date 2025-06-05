В Тарко-Сале продолжает топить кладбище (архивное фото)
новость из сюжетаЛедоход и паводок на Ямале
Кладбище в Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО оказалось затоплено, однако местные власти не принимают мер по устранению последствий подтопления. Об этом сообщили жители города в соцсетях.
«Кладбище так же затоплено, никто не предпринимает никаких действий. Были обращения в ЕДДС, к главе Пуровского района, никакой реакции и никаких действий», — сообщили местные жители в группе VK «Сплетни Тарко-Сале».
В администрации заявили, что уровень воды на кладбище постепенно понижается. В скором времени на данной территории будет проведена профилактическая дезинфекция.
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