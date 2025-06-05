05 июня 2025

Трамп после ссоры с Маском предложил обрубить ему финансирование

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Трамп пошел на открытый конфликт со своим ближайшим сторонником Маском
Трамп пошел на открытый конфликт со своим ближайшим сторонником Маском Фото:

Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с предпринимателем Илоном Маском предложил прекратить предоставлять его компаниям госсубсидии и контракты. Об этом американский лидер сообщил в соцсетях.

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался в дружбе с Маском. Так он отреагировал после критики политики администрации Белого дома со стороны миллиардера. Предприниматель резко раскритиковал бюджетный проект Белого дома, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети.

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Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с предпринимателем Илоном Маском предложил прекратить предоставлять его компаниям госсубсидии и контракты. Об этом американский лидер сообщил в соцсетях. «Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Трамп заявил, что разочаровался в дружбе с Маском. Так он отреагировал после критики политики администрации Белого дома со стороны миллиардера. Предприниматель резко раскритиковал бюджетный проект Белого дома, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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