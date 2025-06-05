Трамп после ссоры с Маском предложил обрубить ему финансирование

Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с предпринимателем Илоном Маском предложил прекратить предоставлять его компаниям госсубсидии и контракты. Об этом американский лидер сообщил в соцсетях.
«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что разочаровался в дружбе с Маском. Так он отреагировал после критики политики администрации Белого дома со стороны миллиардера. Предприниматель резко раскритиковал бюджетный проект Белого дома, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети.
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