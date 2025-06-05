Трамп разочаровался в дружбе с Илоном Маском

Разочарован поведением американского предпринимателя Илона Маска, так отреагировал президент США Дональд Трамп после критики политики администрации Белого дома со стороны миллиардера. Слова главы страны приводят американские СМИ.
«Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону», — сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.
Ранее Маск, ранее поддерживавший Трампа, выступил с рядом заявлений, поставивших под сомнение эффективность действий Белого дома. В частности, ранее он резко раскритиковал бюджетный проект администрации Трампа, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети. В прошлом Трамп не раз публично одобрял проекты Маска, включая SpaceX и Tesla, а также привлекал его к обсуждению технологических инициатив.
В конце мая Трамп и Маск провели совместную пресс-конференцию, на которой обсуждался уход Маска с должности. В ходе мероприятия президент выразил благодарность Маску за его вклад в работу департамента эффективности правительства США (DOGE), а также вручил ему символический золотой ключ от Белого дома, пожелав всего наилучшего в дальнейшем, напоминает «Национальная служба новостей».
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