05 июня 2025

Маск и Трамп начали войну в соцсетях, попутно угрожая друг другу: онлайн-трансляция

Богатейший Маск и Трамп начали войну в соцсетях, попутно угрожая друг другу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп угрожал Маску отобрать госконтракты, а бизнесмен заговорил об импичменте президенту
Трамп угрожал Маску отобрать госконтракты, а бизнесмен заговорил об импичменте президенту Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях. Конфликт начался после шквала критики со стороны бизнесмена в сторону бюджетного законопроекта главы Белого дома. Он назвал документ «отвратительной мерзостью». Это произошло после того, как законопроект Трампа отменил налоговые льготы для электромобилей Tesla, компании, которая принадлежит Илону Маску.

В ответ на критику Трамп заявил, что разочарован бывшим другом и соратником, напомнив, что «сделал много для него». Он также обвинил миллиардера в эгоизме, связав шквал негатива с его стороны с защитой бизнес-интересов Tesla. Трамп заявил, что может отобрать у компаний бывшего партнера контракты. В ответ Илон Маск пригрозил прекратить эксплуатацию космических кораблей Dragon, доставляющих астронавтов на МКС.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно сообщает о ходе конфликта между Трампом и Маском. Последний высказал идею, что президенту США пора объявлять импичмент.

02:22 Тарифы Трампа вызовут рецессию во второй половине этого года — Маск в соцсети X на фоне конфликта с Трампом.

02:22 Atlantic: Вражда, которая кипела всю неделю, сегодня днем переросла в открытую враждебность.

02:29 Пользователи X ((бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) обнаружили архивное видео, где Дональд Трамп присутствует на вечеринке 1992 года с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Кадры появились на фоне обострения конфликта миллиардера с главой Белого дома.

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Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях. Конфликт начался после шквала критики со стороны бизнесмена в сторону бюджетного законопроекта главы Белого дома. Он назвал документ «отвратительной мерзостью». Это произошло после того, как законопроект Трампа отменил налоговые льготы для электромобилей Tesla, компании, которая принадлежит Илону Маску. В ответ на критику Трамп заявил, что разочарован бывшим другом и соратником, напомнив, что «сделал много для него». Он также обвинил миллиардера в эгоизме, связав шквал негатива с его стороны с защитой бизнес-интересов Tesla. Трамп заявил, что может отобрать у компаний бывшего партнера контракты. В ответ Илон Маск пригрозил прекратить эксплуатацию космических кораблей Dragon, доставляющих астронавтов на МКС. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно сообщает о ходе конфликта между Трампом и Маском. Последний высказал идею, что президенту США пора объявлять импичмент. 02:22 Тарифы Трампа вызовут рецессию во второй половине этого года — Маск в соцсети X на фоне конфликта с Трампом. 02:22 Atlantic: Вражда, которая кипела всю неделю, сегодня днем переросла в открытую враждебность. 02:29 Пользователи X ((бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) обнаружили архивное видео, где Дональд Трамп присутствует на вечеринке 1992 года с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Кадры появились на фоне обострения конфликта миллиардера с главой Белого дома.
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