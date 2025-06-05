В Екатеринбурге продают точную копию советской машины ГАИ — ГАЗ-24 «Волга». Получить в свою коллекцию авто прямиком из прошлого можно за почти 3 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Реплика ГАИ в отличном исполнении», — написал владелец авто в объявлении. Сама машина была собрана еще в 1973 году. За 52 года пробег «Волги» составил 52 тысячи километров.
Авто оснащено двигателем 2,5 литра, который выдает 95 лошадиных сил. На машину ставилась механическая коробка передач. «Волга» начала серийно производиться лишь в начале 1970-х годах и использовалась самыми разными службами. Начиная от такси, заканчивая спецслужбами КГБ.
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