В Пермском крае владелица покалеченной собаки отсудила компенсацию у хозяйки другого пса

В Пермском крае суд частично удовлетворил иск владелицы собаки, пострадавшей от нападения другого животного. С хозяйки агрессивного пса взыскана компенсация материального ущерба и морального вреда, при этом суд признал вину обеих сторон в ненадлежащем содержании питомцев. Об этом сообщает Чусовской городской суд в своих соцсетях.
«В Чусовской городской суд Пермского края поступил иск от одной местной жительнице к другой о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда после того, как пес ответчика напала на принадлежащее истцу животное. Как следует из материалов дела, инцидент произошел во время выгула, когда обе собаки выбежали на улицу через открытые калитки. В результате нападения питомец истца получил травмы, потребовавшие обращения к ветеринару», — говорится в сообщении суда во «Вконтакте».
Истец указала, что ответчик нарушила правила содержания собак, выгуливая животное крупной породы без поводка и намордника, что привело к нападению. Кроме материальных затрат на лечение питомца, истица испытывала нравственные страдания, так как ее собака больше суток отказывалась от еды и воды, чувствовала себя очень плохо. Ответчик частично признала требования, согласившись возместить 50% материального ущерба, но настаивала на обоюдной вине.
Суд вынес решение, частично удовлетворив исковые требования. Суд установил, что обе стороны не обеспечили должный контроль за своими питомцами, что привело к инциденту, и признал их вину равной. На основании этого компенсация морального вреда была назначена с учетом степени ответственности каждой из сторон. Решение суда не вступило в законную силу.
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