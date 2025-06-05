На пожаре в Пермском крае чудом уцелели шесть человек

В селе Юсьва (Пермский край) произошел пожар, в котором чудом уцелели шесть человек. Все произошло в ночь на 6 июня.
«Возгорание произошло по улице 50 лет Победы. Для ликвидации пожара были привлечены 17 сотрудников и 7 единиц техники. Прибывшие на место сотрудники МЧС зафиксировали горение двухквартирного жилого дома и хозяйственных построек. Жертв и пострадавших нет. Пятерых взрослых и одного ребенка разбудили соседи и родственники. Все они самостоятельно покинули здание через окна и двери», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.
Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Пожар был локализован в 02:21, полная ликвидация произошла в 02:30. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации оборудования. В настоящее время специалисты проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и окончательная причина пожара.
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