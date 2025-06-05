05 июня 2025

На пожаре в Пермском крае чудом уцелели шесть человек

МЧС: на пожаре в Пермском крае спаслись шесть человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пятерых взрослых и одного ребенка разбудили соседи и родственники
Пятерых взрослых и одного ребенка разбудили соседи и родственники Фото:

В селе Юсьва (Пермский край) произошел пожар, в котором чудом уцелели шесть человек. Все произошло в ночь на 6 июня.

«Возгорание произошло по улице 50 лет Победы. Для ликвидации пожара были привлечены 17 сотрудников и 7 единиц техники. Прибывшие на место сотрудники МЧС зафиксировали горение двухквартирного жилого дома и хозяйственных построек. Жертв и пострадавших нет. Пятерых взрослых и одного ребенка разбудили соседи и родственники. Все они самостоятельно покинули здание через окна и двери», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале. 

Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Пожар был локализован в 02:21, полная ликвидация произошла в 02:30. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации оборудования. В настоящее время специалисты проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и окончательная причина пожара.

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В селе Юсьва (Пермский край) произошел пожар, в котором чудом уцелели шесть человек. Все произошло в ночь на 6 июня. «Возгорание произошло по улице 50 лет Победы. Для ликвидации пожара были привлечены 17 сотрудников и 7 единиц техники. Прибывшие на место сотрудники МЧС зафиксировали горение двухквартирного жилого дома и хозяйственных построек. Жертв и пострадавших нет. Пятерых взрослых и одного ребенка разбудили соседи и родственники. Все они самостоятельно покинули здание через окна и двери», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.  Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Пожар был локализован в 02:21, полная ликвидация произошла в 02:30. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации оборудования. В настоящее время специалисты проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и окончательная причина пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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