Фуры, перегруженные щебенкой, разрушают трассу в Курганской области

Жители Курганской области жалуются на ночные перевозки щебня крупногабаритными грузовиками, которые разрушают дороги и создают аварийные ситуации. Местные жители восточной части области обеспокоены неудовлетворительным состоянием дороги в направлении от Кургана к Петухово, где из-за повреждений и интенсивного движения грузовиков с перегрузом разрушается дорога. Об этом URA.RU рассказали жители Макушино.
«Трасса разрушается, ездить становится не комфортно. А недавно заметили, что грузовики груженые щебнем стали ездить по ночам. Возят стройматериалы для ремонта подъезда к Макушино. Едут без тентов. ГАИ их уже ловила и наказывала за это. При этом в городе есть муниципальный железнодорожный тупик. Почему нельзя туда возить щебень», — сообщили URA.RU обеспокоенные горожане.
Глава Макушинского округа Василий Пигачевым сообщил корреспонденту агентства, что информация передана профильным специалистам для уточнения. Позже будет дан развернутый ответ по ситуации.
Представители подрядчиков пояснили URA.RU, что в ночное время щебень не перевозят. По их словам, максимум одна машина может прийти в вечернее время. Информацию о том, что строительный материл возится с перегрузом — отрицают. «Мы ни от кого не скрываемся, у нас все нормально. Все работы выполняются в дневное время. Возим качественный материал, никаких перегрузов нет. Трасса очень грузонапряженная, отсюда дефекты и разрушения появляются. Это нормальное явление», — сообщил URA.RU начальник участка. Основной этап ремонтных работ планируют закончить до конца июня.
Источники, связанные с дорожным строительством, уверены, что причина в разрушении дорог может быть связана еще и с отсутствием на федеральных трассах автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). «Несмотря на требования региональных властей и предписания областной прокуратуры, на федеральных трассах нет ни одного АПВГК. В региональных дорогах работают восемь АПВГК. Они позволяют сохранить дороги. А миллионные штрафы от нарушителей идут в дорожный фонд Курганской области», — говорят инсайдеры.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU сообщили, что разработана схема размещения АПВГК на территории двух регионов: всего 13 штук, из них шесть — в Курганской области. «По Макушинскому округу отсутствуют соответствующие инициативы прокуратуры либо Ространснадзора. Предложения в Федеральное дорожное агентство по всем 13 АПВГК направлены, при наличии федерального финансирования приступим к работам по проектированию и дальнейшей установке. Упрдор „Южный Урал“ заинтересован в сохранении дорожного покрытия на возможно больший срок эксплуатации, соответственно, прилагает все возможные усилия для появления сетки АПВГК на подведомственных трассах», — рассказали URA.RU в дорожном ведомстве.
Госавтоинспекция Курганской области уже предупреждала водителей о необходимости снижать скорость до 5-10 км/ч на некоторых участках трассы Р-254 «Иртыш» из-за множества ям и выбоин. Это, в свою очередь, значительно снижает пропускную способность и вызывает пробки до двух часов.
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