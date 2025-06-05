Инвестор отказался от строительства «Центра баскетбола» в Перми

Компания «НПО „Аэросфера“» отказалась от реализации проекта строительства «Центра баскетбола» на улице Клименко в Перми. Власти Пермского края прекратили действие договора с инвестором, планировавшим построить объект.
«Решение связано с резким ростом стоимости строительных материалов и работ. Это сделало проект экономически невыгодным», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.
Уточняется, что сами власти эту историю не комментируют. Проект «Центра баскетбола» предполагал инвестиции в размере 150 млн рублей. В спортивном комплексе планировалось разместить большой зал для профессиональных игр с трибунами на 500 мест, а также три дополнительных зала для секционных занятий.
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