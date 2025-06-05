05 июня 2025

Инвестор отказался от строительства «Центра баскетбола» в Перми

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Инвестиции в спортивный объект должны были составить 150 млн рублей
Инвестиции в спортивный объект должны были составить 150 млн рублей Фото:

Компания «НПО „Аэросфера“» отказалась от реализации проекта строительства «Центра баскетбола» на улице Клименко в Перми. Власти Пермского края прекратили действие договора с инвестором, планировавшим построить объект. 

«Решение связано с резким ростом стоимости строительных материалов и работ. Это сделало проект экономически невыгодным», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник. 

Уточняется, что сами власти эту историю не комментируют. Проект «Центра баскетбола» предполагал инвестиции в размере 150 млн рублей. В спортивном комплексе планировалось разместить большой зал для профессиональных игр с трибунами на 500 мест, а также три дополнительных зала для секционных занятий.

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Компания «НПО „Аэросфера“» отказалась от реализации проекта строительства «Центра баскетбола» на улице Клименко в Перми. Власти Пермского края прекратили действие договора с инвестором, планировавшим построить объект.  «Решение связано с резким ростом стоимости строительных материалов и работ. Это сделало проект экономически невыгодным», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.  Уточняется, что сами власти эту историю не комментируют. Проект «Центра баскетбола» предполагал инвестиции в размере 150 млн рублей. В спортивном комплексе планировалось разместить большой зал для профессиональных игр с трибунами на 500 мест, а также три дополнительных зала для секционных занятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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