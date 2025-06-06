В Челябинской области откроют новый природный парк на Аракуле

Вокруг озера Аракуль в Челябинской области планируется открыть большой природный парк, где будет запрещены охота, рыбалка и другая деятельность, способная нанести ущерб природе, а также растительному и животному миру. О создании в парке трех зон рассказали URA.RU в пресс-службе регионального минэкологии.
«Специалисты минэкологии провели в 2021 году комплексное экологическое обследование памятника природы и прилегающей к нему территории. В результате были получены рекомендации по сохранению исторически сложившегося природного ландшафта: скального выхода хребта Аракуль, включающего природные комплексы, отличающиеся высоким уровнем биоразнообразия, а также уникальные геолого-геоморфологические объекты (пещеры и гроты)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Данной территории предложено присвоить статус особо охраняемой природной зоны с категорией «природный парк регионального значения». В рамках этого статуса планируется выделить функциональные зоны: заповедную, особо охраняемую и рекреационную, а также установить дифференцированный режим охраны, учитывающий природные, рекреационные и иные особенности данной местности. На территории будущего природного парка предполагается запретить любые виды деятельности, способные нанести вред природным комплексам, объектам флоры и фауны, а также культурно-историческому наследию. Министерством подготовлен проект постановления Правительства Челябинской области о создании природного парка «Аракуль» на территории региона.
«Охрана природного парка и управление им возможны только после установления границ парка и его функциональных зон, утверждения режима его особой охраны и режима функциональных зон. Сейчас министерство направило в Арбитражный суд исковое заявление о прекращении права пользования части охотничьего угодья на территории проектируемого природного парка», — добавили в пресс-службе ведомства.
Иск направлен к Союзу обществ охотников и рыболовов региона, чтобы оно прекратило пользоваться животным миром площадью три тысячи гектаров на озере Аракуль. Как рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков, это будет способствовать сохранению природной экосистемы и развитию туризма.
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