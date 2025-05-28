На челябинском озере Аракуль частично запретят охоту и рыбалку. Карта

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Аракуль станет природным парком (архивное фото)
Аракуль станет природным парком (архивное фото) Фото:

Министерство экологии Челябинской области обратилось в Арбитражный суд с иском к Союзу обществ охотников и рыболовов региона, чтобы оно прекратило пользоваться животным миром площадью три тысячи гектаров на озере Аракуль. Здесь будет создан природный парк, рассказал URA.RU автор проекта, руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Министерство экологии Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Региональной общественной организации „Союз обществ охотников и рыболовов“ о прекращении права пользования животным миром. Оно было предоставлено согласно охотхозяйственному соглашению от 27.08.2020 № 060 на территории площадью 3028,74 га в целях создания природного парка Аракуль», — говорится в документах суда.

Первое заседание по делу назначено на 15 июля. Как уточнил Безруков, Аракульский район обладает статусом особо охраняемой природной территории (ООПТ), включающей в себя Аракульские шиханы и прилегающее озеро. Ранее рассматривалась инициатива по расширению этой рекреационной зоны с последующим созданием природного парка за счет прилегающих земель. Эта территория обладает значительным потенциалом как для развития туристической отрасли, так и для сохранения водосборной площади озера и уникальной экосистемы района.

На территории уже работают туристические базы, которые планируется сохранить. Кроме того, предполагается создание участков с особыми режимами охраны и контроля, на которых будет полностью запрещена хозяйственная и промышленная деятельность. Эти зоны будут закрыты для посещения для сохранения редких видов флоры и фауны.

Ранее на данной территории осуществлялась заготовка древесины арендатором, однако по обоюдному согласию договор аренды был расторгнут. Сейчас здесь работает охотничье хозяйство. По словам Безрукова, представители охотничьих организаций не согласны с введением ограничений, так как в соответствии с положением о природном парке охота и движение транспорта будут запрещены.

«С точки зрения природоохранных интересов, логично было бы согласиться с созданием зоны покоя, где животные смогут свободно размножаться и восстанавливать численность. Со временем дикие животные будут самостоятельно перемещаться на территории охотничьих хозяйств, где проведение охоты разрешено законодательством», — добавил Безруков.

Редакция URA.RU запросила комментарии в Союзе охотников и рыболовов, а также в региональном минэкологии. Ответы будут опубликованы после получения.

Таким станет природный парк на Аракуле
Таким станет природный парк на Аракуле
Фото:

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Министерство экологии Челябинской области обратилось в Арбитражный суд с иском к Союзу обществ охотников и рыболовов региона, чтобы оно прекратило пользоваться животным миром площадью три тысячи гектаров на озере Аракуль. Здесь будет создан природный парк, рассказал URA.RU автор проекта, руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «Министерство экологии Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Региональной общественной организации „Союз обществ охотников и рыболовов“ о прекращении права пользования животным миром. Оно было предоставлено согласно охотхозяйственному соглашению от 27.08.2020 № 060 на территории площадью 3028,74 га в целях создания природного парка Аракуль», — говорится в документах суда. Первое заседание по делу назначено на 15 июля. Как уточнил Безруков, Аракульский район обладает статусом особо охраняемой природной территории (ООПТ), включающей в себя Аракульские шиханы и прилегающее озеро. Ранее рассматривалась инициатива по расширению этой рекреационной зоны с последующим созданием природного парка за счет прилегающих земель. Эта территория обладает значительным потенциалом как для развития туристической отрасли, так и для сохранения водосборной площади озера и уникальной экосистемы района. На территории уже работают туристические базы, которые планируется сохранить. Кроме того, предполагается создание участков с особыми режимами охраны и контроля, на которых будет полностью запрещена хозяйственная и промышленная деятельность. Эти зоны будут закрыты для посещения для сохранения редких видов флоры и фауны. Ранее на данной территории осуществлялась заготовка древесины арендатором, однако по обоюдному согласию договор аренды был расторгнут. Сейчас здесь работает охотничье хозяйство. По словам Безрукова, представители охотничьих организаций не согласны с введением ограничений, так как в соответствии с положением о природном парке охота и движение транспорта будут запрещены. «С точки зрения природоохранных интересов, логично было бы согласиться с созданием зоны покоя, где животные смогут свободно размножаться и восстанавливать численность. Со временем дикие животные будут самостоятельно перемещаться на территории охотничьих хозяйств, где проведение охоты разрешено законодательством», — добавил Безруков. Редакция URA.RU запросила комментарии в Союзе охотников и рыболовов, а также в региональном минэкологии. Ответы будут опубликованы после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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