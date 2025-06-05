05 июня 2025

СКР установит причину падения женщины в колодец в Челябинске

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Колодец оказался неисправным
Колодец оказался неисправным Фото:

Главное управление СКР по Челябинской области начало проверку по факту падения женщины в канализационный колодец в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При мониторинге СМИ и соцсетей выявлена публикация об инциденте, при котором женщина на улице Аральской в Челябинске провалилась в канализационный колодец, в результате чего получила различные травмы», — говорится в сообщении.

По этому факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Следователи установят все обстоятельства ЧП и дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц.

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Главное управление СКР по Челябинской области начало проверку по факту падения женщины в канализационный колодец в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «При мониторинге СМИ и соцсетей выявлена публикация об инциденте, при котором женщина на улице Аральской в Челябинске провалилась в канализационный колодец, в результате чего получила различные травмы», — говорится в сообщении. По этому факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователи установят все обстоятельства ЧП и дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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