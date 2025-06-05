СКР установит причину падения женщины в колодец в Челябинске

Главное управление СКР по Челябинской области начало проверку по факту падения женщины в канализационный колодец в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«При мониторинге СМИ и соцсетей выявлена публикация об инциденте, при котором женщина на улице Аральской в Челябинске провалилась в канализационный колодец, в результате чего получила различные травмы», — говорится в сообщении.
По этому факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).
Следователи установят все обстоятельства ЧП и дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц.
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