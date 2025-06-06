В Челябинске изменится маршрут автобусов 10к, 105с и 300 из-за перекрытия шоссе Металлургов
В Челябинске 7 июня перекроют участок шоссе Металлургов из-за работ на инженерных сетях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, маршруты автобусов на время перекрытия изменятся.
«С 9:00 до 19:00 7 июня закрывается движение транспорта по шоссе Металлургов в районе дома № 33 в обоих направлениях. Автобусы в этот период будут следовать по измененным маршрутам», — уточнили URA.RU в мэрии.
Водителей и пассажиров попросили учитывать ограничения. Автобусы проследуют:
- № 10к: ТРК «Родник» — Черкасская — 50-летия ВЛКСМ — Шоссе Металлургов — Сталеваров — ЧМК.
- № 105с: СК «Металлург» — Жукова — 50-летия ВЛКСМ — Черкасская — ДК Строителей — Черкасская — СНТ «Узункуль» (остановка «Жукова» в сторону СНТ на время работ переносится к дому Жукова, 38).
- № 300: Автостанция «Северные ворота» — Черкасская — 50-летия ВЛКСМ — Шоссе Металлургов — Сталеваров — ЧМК — деревня Прохорово.
Участок будет перекрыт с 9:00 до 19:00 7 июня
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