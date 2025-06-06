В Свердловской области ограничили рыбалку: где действует запрет

Запрет на рыбалку в Свердловской области действует до 15 и 25 июня в разных водоемах. Ограничения опубликованы на сайте Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. URA.RU в одном материале собрало водоемы и сроки запрета рыбалки на них.
С 1 мая и по 15 июня нельзя добывать рыбу в реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия. Также до 15 июня нельзя ловить рыбу на следующих водохранилищах: Нижне-Тагильском, Черноисточинском, Леневском, Невьянском, Верхне-Макаровском, Верхне-Выйском и Нижне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Верхне- и Нижне-Салдинском, Исинском, Белоярском, Петрокаменском, Ново-Мариинском, Волчихинском, Аятском и Исетском.
Что касается водоемов, рыбачить запрещено на озерах Таватуй, Балтым, Мелкое. Запреты распространяются на реки: Исеть (от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища) и Решетка. До 25 июня распространяется запрет на рыбалку в Нижне-Качканарском на реке Выя (приток реки Тура).
Рыба будет нереститься до 15 июня в водохранилищах Нижне-Сергинском, Артинском, Верх-Нейвинском, Староуткинском, Погорельском, Верхне-Туринском, Афанасьевском, Ревдинском, Режевском, Михайловском, Кушвинском, Полевском, Билимбаевском и Атигском. Тогда же нельзя ловить рыбу в нескольких озерах: Шарташ, Шитовское, Дикое и Чусовское.
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