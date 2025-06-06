«Это большая редкость для СМИ»: военкор Колясников прокомментировал обыски в URA.RU

Военкор Колясников удивился обыскам в URA.RU

06 июня 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Сергей Колясников не ожидал, что обыски будут обставлены таким образом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Обыски, подобные тем, что прошли в редакции URA.RU в Екатеринбурге, и аресты журналистов — большая редкость для СМИ. До сих пор непонятно, почему задержания были обставлены таким образом. Об этом URA.RU заявил военблогер (Zergulio, 425 тысяч подписчиков) Сергей Колясников. «Когда увидел сегодня эту новость, что кто-то кому-то дал 20 тысяч рублей, я честно не понял, зачем тогда были обыски, вот этот налет. То есть я не этого ожидал, судя по тому, как было обставлено задержание, арест и так далее. У силовиков есть свой регламент, обыски проходят именно так. Вопрос в том, было ли это необходимо в конкретном данном случае. Дело в истинной причине, почему это произошло. Ее хотелось бы узнать. Это большая редкость — обыски в СМИ, аресты журналистов и так далее. Это достаточно серьезный повод. Мне хочется знать, из-за чего это все было, я пока не могу понять», — пояснил Колясников. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыски, подобные тем, что прошли в редакции URA.RU в Екатеринбурге, и аресты журналистов — большая редкость для СМИ. До сих пор непонятно, почему задержания были обставлены таким образом. Об этом URA.RU заявил военблогер (Zergulio, 425 тысяч подписчиков) Сергей Колясников. «Когда увидел сегодня эту новость, что кто-то кому-то дал 20 тысяч рублей, я честно не понял, зачем тогда были обыски, вот этот налет. То есть я не этого ожидал, судя по тому, как было обставлено задержание, арест и так далее. У силовиков есть свой регламент, обыски проходят именно так. Вопрос в том, было ли это необходимо в конкретном данном случае. Дело в истинной причине, почему это произошло. Ее хотелось бы узнать. Это большая редкость — обыски в СМИ, аресты журналистов и так далее. Это достаточно серьезный повод. Мне хочется знать, из-за чего это все было, я пока не могу понять», — пояснил Колясников. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.