В Пермском крае простятся с погибшим на СВО сержантом Александром Колотовым

За проявленное мужество он был удостоен медали «За отвагу»
В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Сивинского муниципального округа (Пермский край) Александр Колотов. Его не стало 22 мая 2025 года.
«Александр Колотов, родившийся 18 октября 1989 года, проходил службу в звании сержанта. За проявленное мужество он был удостоен медали „За отвагу“. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — сообщила администрации Сивинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
В Сивинском центре культуры 9 июня пройдет церемония прощания с погибшим в зоне проведения спецоперации земляком. Она начнется в 11:30.
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