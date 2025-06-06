В Екатеринбурге прошел уникальный поэтический марафон. Фото

06 июня 2025 в 17:27 Размер текста - 17 +

Марафон прошел 6 июня Фото: Фонд святой Екатерины В Екатеринбурге у Храма на Крови собрались сотни жителей города, чтобы вместе встретить Международный день русского языка и 226-й день рождения поэта Александра Пушкина. Уникальный поэтический марафон проведен по инициативе Екатеринбургской епархии при поддержке Фонда святой Екатерины. «Это очень светлая традиция для нашего города — в день рождения Александра Сергеевича собираться перед Храмом на Крови, чтобы он ожил в своих стихах. И он живет в каждом произведении, которое сегодня здесь прозвучало», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Открыл мероприятие стихотворением «Осень» заслуженный артист России Павел Любимцев. «У вас на одной площадке Пушкина читают самые разные люди. И вот это хорошо. Не только профессионалы и артисты, но и общественные деятели, представители госструктур, просто читатели и дети. И это говорит о том, что народная тропа к его нерукотворному памятнику не зарастет никогда», — сказал Любимцев. В числе чтецов были и спортсмены Академии единоборств РМК Роман Пархоменко и Тимур Чичинадзе, боксер RCC Boxing Promotions Марк Урванов, участники мотофестиваля «Движение». В поэтическом мероприятии также выступили победители детского конкурса чтецов «ПушкинОнлайн», который в этом году вышел за пределы Екатеринбурга и объединил юных чтецов из разных городов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у Храма на Крови собрались сотни жителей города, чтобы вместе встретить Международный день русского языка и 226-й день рождения поэта Александра Пушкина. Уникальный поэтический марафон проведен по инициативе Екатеринбургской епархии при поддержке Фонда святой Екатерины. «Это очень светлая традиция для нашего города — в день рождения Александра Сергеевича собираться перед Храмом на Крови, чтобы он ожил в своих стихах. И он живет в каждом произведении, которое сегодня здесь прозвучало», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Открыл мероприятие стихотворением «Осень» заслуженный артист России Павел Любимцев. «У вас на одной площадке Пушкина читают самые разные люди. И вот это хорошо. Не только профессионалы и артисты, но и общественные деятели, представители госструктур, просто читатели и дети. И это говорит о том, что народная тропа к его нерукотворному памятнику не зарастет никогда», — сказал Любимцев. В числе чтецов были и спортсмены Академии единоборств РМК Роман Пархоменко и Тимур Чичинадзе, боксер RCC Boxing Promotions Марк Урванов, участники мотофестиваля «Движение». В поэтическом мероприятии также выступили победители детского конкурса чтецов «ПушкинОнлайн», который в этом году вышел за пределы Екатеринбурга и объединил юных чтецов из разных городов России.