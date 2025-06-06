В Екатеринбурге прошел уникальный поэтический марафон. Фото

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Марафон прошел 6 июня
Марафон прошел 6 июня Фото:

В Екатеринбурге у Храма на Крови собрались сотни жителей города, чтобы вместе встретить Международный день русского языка и 226-й день рождения поэта Александра Пушкина. Уникальный поэтический марафон проведен по инициативе Екатеринбургской епархии при поддержке Фонда святой Екатерины.

«Это очень светлая традиция для нашего города — в день рождения Александра Сергеевича собираться перед Храмом на Крови, чтобы он ожил в своих стихах. И он живет в каждом произведении, которое сегодня здесь прозвучало», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Открыл мероприятие стихотворением «Осень» заслуженный артист России Павел Любимцев. «У вас на одной площадке Пушкина читают самые разные люди. И вот это хорошо. Не только профессионалы и артисты, но и общественные деятели, представители госструктур, просто читатели и дети. И это говорит о том, что народная тропа к его нерукотворному памятнику не зарастет никогда», — сказал Любимцев.

В числе чтецов были и спортсмены Академии единоборств РМК Роман Пархоменко и Тимур Чичинадзе, боксер RCC Boxing Promotions Марк Урванов, участники мотофестиваля «Движение». В поэтическом мероприятии также выступили победители детского конкурса чтецов «ПушкинОнлайн», который в этом году вышел за пределы Екатеринбурга и объединил юных чтецов из разных городов России.

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В Екатеринбурге у Храма на Крови собрались сотни жителей города, чтобы вместе встретить Международный день русского языка и 226-й день рождения поэта Александра Пушкина. Уникальный поэтический марафон проведен по инициативе Екатеринбургской епархии при поддержке Фонда святой Екатерины. «Это очень светлая традиция для нашего города — в день рождения Александра Сергеевича собираться перед Храмом на Крови, чтобы он ожил в своих стихах. И он живет в каждом произведении, которое сегодня здесь прозвучало», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Открыл мероприятие стихотворением «Осень» заслуженный артист России Павел Любимцев. «У вас на одной площадке Пушкина читают самые разные люди. И вот это хорошо. Не только профессионалы и артисты, но и общественные деятели, представители госструктур, просто читатели и дети. И это говорит о том, что народная тропа к его нерукотворному памятнику не зарастет никогда», — сказал Любимцев. В числе чтецов были и спортсмены Академии единоборств РМК Роман Пархоменко и Тимур Чичинадзе, боксер RCC Boxing Promotions Марк Урванов, участники мотофестиваля «Движение». В поэтическом мероприятии также выступили победители детского конкурса чтецов «ПушкинОнлайн», который в этом году вышел за пределы Екатеринбурга и объединил юных чтецов из разных городов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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