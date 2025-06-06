Премию заксобрания получили 58 лучших челябинских соцработников

В заксобрании Челябинской области наградили 58 лучших работников соцзащиты региона. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Только самые неравнодушные люди выбирают делом своей жизни эту благородную профессию. Люди ценят вашу доброту, внимание, которое вы дарите. Не зря именно специалистам социальных служб доверили заботу о наших ребятах, участвующих в специальной военной операции, об их семьях», — цитируют в пресс-службе вручавшего награды первого вице-спикера заксобрания Дениса Моисеева.
По словам Моисеева, депутатами принимаются законы, максимально учитывающие интересы людей, которые больше всего нуждаются в помощи. Он от имени всех депутатов заксобрания он пожелал соцработникам здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии. Вместе с Моисеевым премии, медали и удостоверения лауреата соцработникам вручал зампред комитета по соцполитике Игорь Егоров.
Премия присуждается с 2002 года. В этом году лауреатами премии ЗСО в сфере соцзащиты населения стали 58 лучших работников социальной службы из разных муниципалитетов региона.
День социального работника в России отмечают 8 июня. В системе соцзащиты заняты 15 тысяч работников. Их помощь получают многодетные семьи, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и другие категории граждан.
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