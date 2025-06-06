06 июня 2025

В ХМАО водитель жестко сбил ребенка и протащил его несколько метров. Видео

Водитель сбил ребенка и скрылся в Нефтеюганске
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции уже установили личность водителя
Сотрудники полиции уже установили личность водителя Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в районе 11В водитель сбил ребенка во дворе жилого дома и скрылся. Об этом сообщили в telegram-канале «Наш Юганск|Нефтеюганск».

«В 11В водитель Шевроле сбил маленькую девочку и скрылся», — сказано в сообщении. На видео опубликованном в соцсетях видно, что ребенок попал под колеса и его протащило несколько метров. О состоянии ребенка информации нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве сообщили, что ребенок в больнице, медики еще не дали заключение о травмах. Водителя уже установили, правоохранители еще проводят проверку.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в районе 11В водитель сбил ребенка во дворе жилого дома и скрылся. Об этом сообщили в telegram-канале «Наш Юганск|Нефтеюганск». «В 11В водитель Шевроле сбил маленькую девочку и скрылся», — сказано в сообщении. На видео опубликованном в соцсетях видно, что ребенок попал под колеса и его протащило несколько метров. О состоянии ребенка информации нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве сообщили, что ребенок в больнице, медики еще не дали заключение о травмах. Водителя уже установили, правоохранители еще проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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