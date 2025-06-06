В Нефтеюганске (ХМАО) в районе 11В водитель сбил ребенка во дворе жилого дома и скрылся. Об этом сообщили в telegram-канале «Наш Юганск|Нефтеюганск».
«В 11В водитель Шевроле сбил маленькую девочку и скрылся», — сказано в сообщении. На видео опубликованном в соцсетях видно, что ребенок попал под колеса и его протащило несколько метров. О состоянии ребенка информации нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве сообщили, что ребенок в больнице, медики еще не дали заключение о травмах. Водителя уже установили, правоохранители еще проводят проверку.
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