В Челябинске на ул. Сони Кривой загорелся гаражный кооператив. На месте работают сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU с места происшествия.
«На территории гаражного кооператива по ул. Сони Кривой произошло возгорание хозпостройки на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — прокомментировали URA.RU в МЧС.
Дым от возгорания видно из разных районов города. Пожарные пытаются потушить пламя. Для того, чтобы пробраться внутрь помещения, огнеборцы вскрывают крышу. По предварительной информации, горит художественная мастерская.
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