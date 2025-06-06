06 июня 2025

Сильный пожар произошел в гаражах в центре Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Энтузиастов в Челябинске загорелся гаражный кооператив
На улице Энтузиастов в Челябинске загорелся гаражный кооператив Фото:

В Челябинске на ул. Сони Кривой загорелся гаражный кооператив. На месте работают сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU с места происшествия.

«На территории гаражного кооператива по ул. Сони Кривой произошло возгорание хозпостройки на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — прокомментировали URA.RU в МЧС.

Дым от возгорания видно из разных районов города. Пожарные пытаются потушить пламя. Для того, чтобы пробраться внутрь помещения, огнеборцы вскрывают крышу. По предварительной информации, горит художественная мастерская.

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В Челябинске на ул. Сони Кривой загорелся гаражный кооператив. На месте работают сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU с места происшествия. «На территории гаражного кооператива по ул. Сони Кривой произошло возгорание хозпостройки на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — прокомментировали URA.RU в МЧС. Дым от возгорания видно из разных районов города. Пожарные пытаются потушить пламя. Для того, чтобы пробраться внутрь помещения, огнеборцы вскрывают крышу. По предварительной информации, горит художественная мастерская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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