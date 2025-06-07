В Екатеринбурге в Чкаловском районе легковушка наехала на пешехода, в результате ДТП сбитая женщина скончалась. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
«По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, допустил наезд на женщину-пешехода <...> От несовместимых с жизнью травм женщина, 1947 года рождения, скончалась на месте ДТП, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.
Женщина переходила дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения автомашины. Сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия, назначено проведение процессуальной проверки.
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