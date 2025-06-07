07 июня 2025
06 июня 2025

В Екатеринбурге водитель сбил насмерть пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото:

В Екатеринбурге в Чкаловском районе легковушка наехала на пешехода, в результате ДТП сбитая женщина скончалась. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, допустил наезд на женщину-пешехода <...> От несовместимых с жизнью травм женщина, 1947 года рождения, скончалась на месте ДТП, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения автомашины. Сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия, назначено проведение процессуальной проверки.

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В Екатеринбурге в Чкаловском районе легковушка наехала на пешехода, в результате ДТП сбитая женщина скончалась. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области. «По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, допустил наезд на женщину-пешехода <...> От несовместимых с жизнью травм женщина, 1947 года рождения, скончалась на месте ДТП, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения автомашины. Сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия, назначено проведение процессуальной проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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