У завода в Кургане лежит тело, работают криминалисты

Полиция работает на месте происшествия
На проспекте Конституции в Кургане лежит тело. На месте уже работает полиция. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Возле АО „КЗМКО“ накрыто тело. Работают криминалисты. У машины сидит печальный мужчина, оперевшись на авто», — рассказал журналист.
В Следственный комитет и в УМВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
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