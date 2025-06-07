07 июня 2025

У завода в Кургане лежит тело, работают криминалисты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция работает на месте происшествия
Полиция работает на месте происшествия Фото:

На проспекте Конституции в Кургане лежит тело. На месте уже работает полиция. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Возле АО „КЗМКО“ накрыто тело. Работают криминалисты. У машины сидит печальный мужчина, оперевшись на авто», — рассказал журналист.

В Следственный комитет и в УМВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

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На проспекте Конституции в Кургане лежит тело. На месте уже работает полиция. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Возле АО „КЗМКО“ накрыто тело. Работают криминалисты. У машины сидит печальный мужчина, оперевшись на авто», — рассказал журналист. В Следственный комитет и в УМВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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