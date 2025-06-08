08 июня 2025
07 июня 2025

Пьяный свердловчанин без прав влетел в дерево, пострадал ребенок. Фото

В Березовском водитель потерял управление, въехал в дерево и перевернулся
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку доставили в больницу Екатеринбурга
Девочку доставили в больницу Екатеринбурга Фото:

Около Березовского (Свердловская область) водитель потерял управление над машиной, влетел в дерево и перевернулся. В результате аварии пострадала маленькая девочка, которую срочно доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомашины, 9-летняя девочка, которая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в детскую больницу №9 города Екатеринбург» — рассказали в ГИБДД. Владелец машины был не пристегнут, а девочку перевозили без детского кресла.

Как выяснилось, водителя лишали прав за пьяную езду. Срок наказания истек, однако право управлять машиной мужчина не восстановил. Также в момент аварии водитель был пьян. Теперь на него составили шесть протоколов, а машину забрали на штрафстоянку.

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Около Березовского (Свердловская область) водитель потерял управление над машиной, влетел в дерево и перевернулся. В результате аварии пострадала маленькая девочка, которую срочно доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомашины, 9-летняя девочка, которая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в детскую больницу №9 города Екатеринбург» — рассказали в ГИБДД. Владелец машины был не пристегнут, а девочку перевозили без детского кресла. Как выяснилось, водителя лишали прав за пьяную езду. Срок наказания истек, однако право управлять машиной мужчина не восстановил. Также в момент аварии водитель был пьян. Теперь на него составили шесть протоколов, а машину забрали на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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