Около Березовского (Свердловская область) водитель потерял управление над машиной, влетел в дерево и перевернулся. В результате аварии пострадала маленькая девочка, которую срочно доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомашины, 9-летняя девочка, которая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в детскую больницу №9 города Екатеринбург» — рассказали в ГИБДД. Владелец машины был не пристегнут, а девочку перевозили без детского кресла.
Как выяснилось, водителя лишали прав за пьяную езду. Срок наказания истек, однако право управлять машиной мужчина не восстановил. Также в момент аварии водитель был пьян. Теперь на него составили шесть протоколов, а машину забрали на штрафстоянку.
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