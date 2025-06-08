В челябинских садах выросло число пожаров от тополиного пуха

В садовых товариществах Челябинска за неделю произошло более сотни пожаров из-за тополиного пуха. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, требуя усилить профилактику и вовлечь в этот процесс все службы.
«У нас продолжаются пожары в СНТ. За неделю 113 возгораний. В ближайшие три дня ожидается жара, это требует повышенного внимания со стороны всех служб, не только МЧС. Задача номер один — вся профилактическая работа, которую мы можем организовать, должна быть выполнена», — потребовал Лошкин.
Мэр города отметил, что число пожаров за неделю выросло вдвое. Он подчеркнул, что управляющим компаниям нужно продолжать следить за безопасностью, проводить разъяснительную работу, скидывать информацию в домовые чаты.
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