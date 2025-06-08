08 июня 2025

В челябинских садах выросло число пожаров от тополиного пуха

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю в СНТ произошло более сотни пожаров
За неделю в СНТ произошло более сотни пожаров Фото:

В садовых товариществах Челябинска за неделю произошло более сотни пожаров из-за тополиного пуха. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, требуя усилить профилактику и вовлечь в этот процесс все службы.

«У нас продолжаются пожары в СНТ. За неделю 113 возгораний. В ближайшие три дня ожидается жара, это требует повышенного внимания со стороны всех служб, не только МЧС. Задача номер один — вся профилактическая работа, которую мы можем организовать, должна быть выполнена», — потребовал Лошкин.

Мэр города отметил, что число пожаров за неделю выросло вдвое. Он подчеркнул, что управляющим компаниям нужно продолжать следить за безопасностью, проводить разъяснительную работу, скидывать информацию в домовые чаты.

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В садовых товариществах Челябинска за неделю произошло более сотни пожаров из-за тополиного пуха. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, требуя усилить профилактику и вовлечь в этот процесс все службы. «У нас продолжаются пожары в СНТ. За неделю 113 возгораний. В ближайшие три дня ожидается жара, это требует повышенного внимания со стороны всех служб, не только МЧС. Задача номер один — вся профилактическая работа, которую мы можем организовать, должна быть выполнена», — потребовал Лошкин. Мэр города отметил, что число пожаров за неделю выросло вдвое. Он подчеркнул, что управляющим компаниям нужно продолжать следить за безопасностью, проводить разъяснительную работу, скидывать информацию в домовые чаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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