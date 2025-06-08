В Челябинске 22 выпускника набрали 100 баллов по ЕГЭ

В Челябинске 22 выпускника набрали 100 баллов на Едином госэкзамене. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.
«У нас 12 выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ по химии, девять выпускников набрали по литературе 100 баллов. Один выпускник набрал 100 баллов по истории.
По словам Авдеева, в регионе продолжаются государственные экзамены. Сегодня проходит ОГЭ по русскому языку, завтра и послезавтра пройдут обязательные госэкзамены по иностранным языкам и по информатике.
В прошлом году в Челябинске ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 17 выпускников. Еще 13 школьников показали тот же результат по литературе.
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