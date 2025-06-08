08 июня 2025

Глава Челябинска Лошкин требует продлить работу общественного транспорта после VK Vest

Глава Челябинска Лошкин требует продлить работу автобусов после VK Vest
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостей мероприятия развезут по домам на автобусах
Гостей мероприятия развезут по домам на автобусах Фото:

Работа общественного транспорта в Челябинске вечером 14 июня, после VK Vest, будет продлена минимум на час. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«На неделе у нас в Челябинске состоится большое мероприятие. Ожидается более 17 тысяч зрителей. Я отдал поручение, учитывая, что все-таки мероприятие достаточно поздно завершается, продлить работу общественного транспорта как минимум на час», — сообщил Лошкин после аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Фестиваль на набережной у Торгового центра пройдет 14 июня с 15:00 до 22:45. Обычно  автобусы в это время уже уезжают в депо, отметил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

VK Fest в этом году в Челябинске проводится впервые. Жителей и гостей городу ждет микс, состоящий из музыки, образования и развлечений. Ожидается выступление Басты, Ольги Бузовой и других популярных артистов. На площадках пройдут мастер-класс по скейтбордингу и уроки первой помощи, а также творческие мастерские, технологические новинки и фудкорт, где можно будет попробовать блюда от местных ресторанов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе областного правительства. 

Родители с детьми смогут в digital-зоне поиграть в интерактивной песочницей и попробовать развлечения на VR-аттракционах. Юных гостей ждут мастер-классы по скейтбордингу и батуты. Взрослые также смогут посетить стендап-шоу от местных комиков или проверить эрудицию в интеллектуальной «Мозгобойне».

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Работа общественного транспорта в Челябинске вечером 14 июня, после VK Vest, будет продлена минимум на час. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.  «На неделе у нас в Челябинске состоится большое мероприятие. Ожидается более 17 тысяч зрителей. Я отдал поручение, учитывая, что все-таки мероприятие достаточно поздно завершается, продлить работу общественного транспорта как минимум на час», — сообщил Лошкин после аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Фестиваль на набережной у Торгового центра пройдет 14 июня с 15:00 до 22:45. Обычно  автобусы в это время уже уезжают в депо, отметил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. VK Fest в этом году в Челябинске проводится впервые. Жителей и гостей городу ждет микс, состоящий из музыки, образования и развлечений. Ожидается выступление Басты, Ольги Бузовой и других популярных артистов. На площадках пройдут мастер-класс по скейтбордингу и уроки первой помощи, а также творческие мастерские, технологические новинки и фудкорт, где можно будет попробовать блюда от местных ресторанов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе областного правительства.  Родители с детьми смогут в digital-зоне поиграть в интерактивной песочницей и попробовать развлечения на VR-аттракционах. Юных гостей ждут мастер-классы по скейтбордингу и батуты. Взрослые также смогут посетить стендап-шоу от местных комиков или проверить эрудицию в интеллектуальной «Мозгобойне».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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