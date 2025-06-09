Защитник «Трактора» Дронов продлил контракт с челябинским клубом до 2028 года

Защитник ХК «Трактор» Григорий Дронов продлил контракт с челябинским клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2027/28. Об этом сообщает telegram-канал клуба, отмечая системообразующую роль этого хоккеиста для челябинской команды.
«Продление соглашения с Григорием Дроновым было одной из главных задач этого лета. Защитник провел лучший сезон в карьере и сейчас в том возрасте, когда еще можно прогрессировать дальше. Это системообразующий хоккеист, лидер и настоящий боец, что мы наглядно увидели в розыгрыше плей-офф. Рады, что Григория все устраивает в нашей организации и очень довольны продолжением долгосрочного сотрудничества», — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Дронов родился 10 января 1998 года в Магнитогорске, воспитанник «Металлурга». Бронзовый призер чемпионата КХЛ (2023/2024) в составе «Металлурга» (ММГ) и серебряный — 2024/2025 в составе «Трактора». Сам Дронов назвал челябинских болельщиков невероятными, а весь сезон — самым запоминающимся в его карьере. Только за время участия в плей-офф Григорий играл в 20 матчах и забил 5 шайб, а в семи ассистировал.
Ранее клуб сообщил, что подписал соглашение с американским защитником Джорданом Гроссом — и оно рассчитано до конца сезона 2025/26. А в результате обмена с ХК «Сочи» в «Трактор» пришел форвард Андрей Никонов.
Вратарь «Трактора» Зак Фукале продолжит карьеру в минском «Динамо». А теперь уже экс-капитан команды Владимир Ткачев — в новосибирской «Сибири».
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