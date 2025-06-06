Челябинский «Трактор» подписал американца из Минска

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Состав «Трактора» претерпевает обновление
Состав «Трактора» претерпевает обновление Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал однолетний контракт с американским защитников Джорданом Гроссом, в минувшем сезоне выступавшим за минское «Динамо». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба.

«Приветствуем Джордана в нашем клубе. В первом же сезоне КХЛ после приезда из-за океана он доказал, что повышенное внимание к его фигуре было полностью оправдано. Гросс обладает высоким хоккейным IQ, здорово двигает шайбу, способен сыграть как на острие, так и в роли ассистента. С его приходом линия обороны „Трактора“ получает сложившегося мастера и профессионала, готового решать серьезные задачи», — цитирует сайт клуба генменеджера Алексея Волкова.

Гросс родился 9 мая 1995 года в Мейпл-Гров (США). После нескольких лет в школьном хоккее, Гросс поступил в университет Нотр-Дама и подписал контракт со студенческой командой NCAA. В сезоне 2017/18 он подписал соглашение с клубом NHL «Аризона Койотс». В 2021 году стал игроком «Колорадо Эвеланш», затем играл в системе «Нэшвилл Предаторс». В NHL практически не играл, выступая в более низкой лиге AHL.

Прошлым летом Гросс подписал контракт с минским «Динамо». В сезоне 2024-25 защитник провел за белорусскую команду 77 игр и набрал 42 (7+35) балла за результативность при показателе полезности «+17». В регулярном чемпионате Гросс занял шестое место по результативности среди коллег по амплуа.

«Трактор» переживает период активного обновления состава. Ранее URA.RU сообщал, что нападающий Владимир Ткачев покинул клуб и будет играть за новосибирскую «Сибирь», а вратарь Зак Фукале подписал контракт с «Динамо» из Минска.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал однолетний контракт с американским защитников Джорданом Гроссом, в минувшем сезоне выступавшим за минское «Динамо». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба. «Приветствуем Джордана в нашем клубе. В первом же сезоне КХЛ после приезда из-за океана он доказал, что повышенное внимание к его фигуре было полностью оправдано. Гросс обладает высоким хоккейным IQ, здорово двигает шайбу, способен сыграть как на острие, так и в роли ассистента. С его приходом линия обороны „Трактора“ получает сложившегося мастера и профессионала, готового решать серьезные задачи», — цитирует сайт клуба генменеджера Алексея Волкова. Гросс родился 9 мая 1995 года в Мейпл-Гров (США). После нескольких лет в школьном хоккее, Гросс поступил в университет Нотр-Дама и подписал контракт со студенческой командой NCAA. В сезоне 2017/18 он подписал соглашение с клубом NHL «Аризона Койотс». В 2021 году стал игроком «Колорадо Эвеланш», затем играл в системе «Нэшвилл Предаторс». В NHL практически не играл, выступая в более низкой лиге AHL. Прошлым летом Гросс подписал контракт с минским «Динамо». В сезоне 2024-25 защитник провел за белорусскую команду 77 игр и набрал 42 (7+35) балла за результативность при показателе полезности «+17». В регулярном чемпионате Гросс занял шестое место по результативности среди коллег по амплуа. «Трактор» переживает период активного обновления состава. Ранее URA.RU сообщал, что нападающий Владимир Ткачев покинул клуб и будет играть за новосибирскую «Сибирь», а вратарь Зак Фукале подписал контракт с «Динамо» из Минска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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