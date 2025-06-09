Пермские партии готовятся выдвигать кандидатов на выборы губернатора

09 июня 2025 в 18:30 Размер текста - 17 +

Официально выборы объявят 11 июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Большая часть конференций по выдвижению кандидатов на выборы губернатора Пермского края пройдет в третьей декаде июня. ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» планируют провести их 21 июня, сообщили URA.RU в реготделениях. «ЛДПР запланировало конференцию на 21 июня», — пояснил координатор либерал-демократов в регионе Олег Постников. Денис Шитов, глава реготделения «Новых людей», сообщил, что конференция пройдет на третьей неделе июня. Предварительно в партии тоже обсуждают 21 число. КПРФ, по данным инсайдеров, также планирует конференцию на эту дату. Ксения Айтакова, секретарь крайкома, не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Чуть раньше, по данным собеседников, пройдет конференция «Партии пенсионеров». Точная дата пока неизвестна. URA.RU не располагает контактами руководства реготделения этой малой партии и готово предоставить возможность для комментария. Интригу по-прежнему держат только эсеры. Дата их конференции не определена, как и кандидат от партии. Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова не ответила на сообщение URA.RU в мессенджере. Ранее URA.RU сообщало, что в выборах губернатора примут участие как минимум пять кандидатов. «Единая Россия» выдвинет кандидата 16 июня. Выборы губернатора заксобрание официально объявит 11 июня. После публикации решения (крайний срок — 16 июня) оно вступит в силу и стартует кампания. Само голосование будет длиться три дня — 12, 13, 14 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая часть конференций по выдвижению кандидатов на выборы губернатора Пермского края пройдет в третьей декаде июня. ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» планируют провести их 21 июня, сообщили URA.RU в реготделениях. «ЛДПР запланировало конференцию на 21 июня», — пояснил координатор либерал-демократов в регионе Олег Постников. Денис Шитов, глава реготделения «Новых людей», сообщил, что конференция пройдет на третьей неделе июня. Предварительно в партии тоже обсуждают 21 число. КПРФ, по данным инсайдеров, также планирует конференцию на эту дату. Ксения Айтакова, секретарь крайкома, не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Чуть раньше, по данным собеседников, пройдет конференция «Партии пенсионеров». Точная дата пока неизвестна. URA.RU не располагает контактами руководства реготделения этой малой партии и готово предоставить возможность для комментария. Интригу по-прежнему держат только эсеры. Дата их конференции не определена, как и кандидат от партии. Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова не ответила на сообщение URA.RU в мессенджере. Ранее URA.RU сообщало, что в выборах губернатора примут участие как минимум пять кандидатов. «Единая Россия» выдвинет кандидата 16 июня. Выборы губернатора заксобрание официально объявит 11 июня. После публикации решения (крайний срок — 16 июня) оно вступит в силу и стартует кампания. Само голосование будет длиться три дня — 12, 13, 14 июня.