Выборы пермского губернатора хотят проводить три дня

Выборы губернатора Пермского края, скорее всего, пройдут в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября. Такое заявление сделал на заседании общественной палаты региона 3 июня глава крайизбиркома Игорь Вагин
«Рассматривается возможность проведения выборов в течение трех дней», — передает корреспондент URA.RU. Окончательное решение по этому поводу краевая избирательная комиссия примет после официального объявления кампании, которое должно состояться на заседании заксобрания 11 июня.
Также Вагин сообщил, что крайизбирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Главная задача выборов обеспечение полной легитимности. С этой целью все избирательные участки традиционно будут оснащены системами видеонаблюдения. С части из них будет организована прямая трансляция в Центр общественного наблюдения.
«Отдельное внимание уделяем организации голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья, и для тех избирателей, которые будут находиться в дни голосования в местах временного пребывания, это больницы, социальные учреждения», — сообщил Игорь Вагин. Ранее URA.RU сообщало, что на губернаторских выборах крайизбирком возродит проект «ИнформУИК», который был инициировал ЦИК во время президентской кампании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!