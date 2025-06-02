11 июня депутаты заксобрания официально объявят старт кампании по выборам губернатора Пермского края. Глава Прикамья Дмитрий Махонин получил поддержку Владимира Путина и прошел процедуру праймериз ЕР. Помимо Махонина, по данным источников URA.RU, в выборах примут участие ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и кто-то из малых партий.
«Открытым пока остается вопрос по эсерам. Руководитель реготделения „Справедливой России“ Верника Куликова вроде как начала вялотекущую кампанию в соцсетях. Якобы даже Сергея Миронова подключали, чтобы он помог эсерам уговорить внутрипол пропустить их кандидата. Но решения еще нет», — говорят инсайдеры.
От КПРФ пойдет секретарь крайкома, вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова, от ЛДПР — координатор реготделения и депутат ЗС Олег Постников, от «Новых людей» — депутат заксобрания и руководитель краевого отделения Денис Шитов. Также по данным источников URA.RU в выборах примет участие кто-то от малых партий. Они считают, что это будут или «Партия Пенсионеров» (на выборах 2024 года в муниципалитетах они помогали с техническими кандидатами), или «Родина». Шитов, Айтакова, Куликова и Постников отказались от комментариев: все сказали, что решение о выдвижении будет принимать региональная конференция.
Ранее URA.RU сообщало, что конференция ЕР по выдвижению кандидата пройдет 16 июня. В партийных праймериз участвовали Дмитрий Махонин и депутат ЗС Александр Козюков.
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