Челябинцы предложили, как с помощью роботов контролировать сотрудников

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) разработали алгоритм, позволяющий с помощью роботов контролировать работу сотрудников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, исследование прошло при сотрудничестве с бразильскими коллегами.
«Профессор кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства ЮУрГУ Елизавета Громова и ее соавтор, бразильский ученый Даниэль Брантес Ферейра, опубликовали статью о правовых проблемах применения электронных средств контроля за работниками», — сообщили в ЮУрГУ. Правила ученые предложили при отсутствии четких законов.
Авторы статьи ввели понятие bossware, которая означает совокупность технологий контроля сотрудника и включает данные от различных электронных устройств и систем. Исследователи уверены, что при меняющемся технологическом ландшафте надо определить границы защиты прав работников с соблюдением их частной жизни. Это с одной стороны, а с другой — использовать технологии для роста производительности труда. На практике отсутствие правил все чаще стало приводить к инцидентам.
«Американский работодатель получил доступ к переписке сотрудника, обнаружил в корпоративном ящике письма личного характера и уволил его: суд встал на сторону сотрудника. В Австралии компания заставляла работника под угрозой увольнения сдать биометрические данные. Сотрудник выиграл суд. В Нью-Йорке работодатель следил через спутниковую связь за передвижением работника, ушедшего в отпуск. И снова суд признал виновной компанию», — выяснили авторы работы.
Громова и Ферейра предложили придерживаться трех основных принципов при использовании электронного контроля. Это открытость, избирательность и контроль за средствами контроля. Например, работникам с высокой дисциплиной и профессионализмом в качестве поощрения посоветовали снижать уровень слежки. Тогда неприятная необходимость станет средством служебной мотивации.
Разработчик систем мониторинга рабочего времени, директор компании «Инсайдер» Ярослав Голуб уверен, что при правильном использовании технология способна поднять уровень доверия в коллективе. Собеседник заявил URA.RU, что практика применения продукта в самом «Инсайдере» показала: коллектив перестал об этом думать, а система стала объективной стороной при инцидентах.
«Программа становится фактором самодисциплины. Когда люди знают, что за ними есть контроль, они меньше допускают мелких нарушений, таких как опоздания или отвлечение на личные дела. Это практически полностью исключает злоупотребления, и отсюда появляется определенная степень доверия», — добавил Голуб.
В конечно итоге, полагает эксперт, применение систем контроля способно улучшить психологический климат. У руководителей исключается так называемый «синдром домыслов», когда есть неподтвержденные опасения того или иного сотрудника. Человека не надо дергать, а подтвердить гипотезу или опровергнуть ее менеджер может без дергания подчиненного.
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