На челябинском озере утонул подросток

На озере Смолино в Челябинске 9 июня произошел несчастный случай — утонул несовершеннолетний. По сообщениям свидетелей, инцидент с трагическим исходом произошел на пляже вблизи Дома культуры ЧТПЗ.
«Когда я подошел, ребенка уже откачивали. Минут 30 пытались, в итоге принесли черный пакет», — приводит слова очевидца издание 74.ру.
Возраст погибшего мальчика, по неподтвержденным пока данным, составляет от 12 до 15 лет. В Главном управлении МЧС по Челябинской области подтвердили, что в экстренные службы поступило сообщение о происшествии с несовершеннолетним на пляже. На место инцидента были направлены сотрудники Челябинской городской службы спасения.
Обновлено (22:57): «Сегодня вечером по системе „112“ поступило сообщение об утонувшем ребенке (мальчик 11 лет). Ребенок извлечен очевидцами в 30 метрах от берега на глубине 1,5 метра. Проводимые реанимационные мероприятия прибывшими работниками скорой медицинской помощи результатов не дали, констатирована смерть», — прокомментировали в МЧС.
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