На челябинском озере утонул подросток

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Тонувшего ребенка достали из воды и пытались откачать
Тонувшего ребенка достали из воды и пытались откачать Фото:

На озере Смолино в Челябинске 9 июня произошел несчастный случай — утонул несовершеннолетний. По сообщениям свидетелей, инцидент с трагическим исходом произошел на пляже вблизи Дома культуры ЧТПЗ.

«Когда я подошел, ребенка уже откачивали. Минут 30 пытались, в итоге принесли черный пакет», — приводит слова очевидца издание 74.ру.

Возраст погибшего мальчика, по неподтвержденным пока данным, составляет от 12 до 15 лет. В Главном управлении МЧС по Челябинской области подтвердили, что в экстренные службы поступило сообщение о происшествии с несовершеннолетним на пляже. На место инцидента были направлены сотрудники Челябинской городской службы спасения.

Обновлено (22:57): «Сегодня вечером по системе „112“ поступило сообщение об утонувшем ребенке (мальчик 11 лет). Ребенок извлечен очевидцами в 30 метрах от берега на глубине 1,5 метра. Проводимые реанимационные мероприятия прибывшими работниками скорой медицинской помощи результатов не дали, констатирована смерть», — прокомментировали в МЧС. 

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На озере Смолино в Челябинске 9 июня произошел несчастный случай — утонул несовершеннолетний. По сообщениям свидетелей, инцидент с трагическим исходом произошел на пляже вблизи Дома культуры ЧТПЗ. «Когда я подошел, ребенка уже откачивали. Минут 30 пытались, в итоге принесли черный пакет», — приводит слова очевидца издание 74.ру. Возраст погибшего мальчика, по неподтвержденным пока данным, составляет от 12 до 15 лет. В Главном управлении МЧС по Челябинской области подтвердили, что в экстренные службы поступило сообщение о происшествии с несовершеннолетним на пляже. На место инцидента были направлены сотрудники Челябинской городской службы спасения. Обновлено (22:57): «Сегодня вечером по системе „112“ поступило сообщение об утонувшем ребенке (мальчик 11 лет). Ребенок извлечен очевидцами в 30 метрах от берега на глубине 1,5 метра. Проводимые реанимационные мероприятия прибывшими работниками скорой медицинской помощи результатов не дали, констатирована смерть», — прокомментировали в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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